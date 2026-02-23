Про таке розповів журналістам поранений нацгвардієць Костянтин Шкірка. Він приїхав на місце події одразу після першого вибуху.

Як вдалося мінімізувати кількість постраждалих унаслідок теракту?

За словами Костянтина, нацгвардійці прибули на допомогу поліціянтам та оперативно оточили небезпечну зону. Саме після цього й прогримів другий вибух. Сам Костянтин зазнав осколкових поранень ноги.

Проте якби вони не встигли забрати людей, які повиходили після першого вибуху, то постраждалих могло би бути значно більше.

На жаль, теракт таки забрав життя однієї людини. Загибла поліціянтка Вікторія Шпилька була однією з перших, хто прибув на виклик.

Що відомо про підозрювану в теракті?