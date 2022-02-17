Як у Львові шукали вибухівку в 121 школі: з'явилися подробиці
Джерело:Телеграм "Оповіщення ЦЗ"
На електронну скриньку СБУ 16 лютого надійшло чергове повідомлення про загрозу вибуху. Мовилося про всі 121 школу Львова.
Згодом там зупинилося навчання та почались евакуації. Повідомлення про замінування надійшло зранку о 10:32.
До теми В усіх школах Львова зупинилося навчання: поліція шукає вибухівку
Скільки людей евакуювали
До всіх навчальних закладів негайно направили правоохоронців, вибухотехніків і кінологів. Загалом для перевірки знадобилося приблизно 11 годин. На щастя, жодної вибухівки не виявили.
Під час евакуації зі шкіл загалом вивели 67 550 осіб. Це були не лише учні, а й увесь персонал і вчителі. Наразі правоохоронці вже почали встановлювати особу "мінувальника".
У Харкові не так непокоїлися
Також у цей день повідомили про замінування всіх шкіл Харкова. Загалом мовилося аж про 187 навчальних закладів.
Звичайно, їх почали перевіряти фахівці, проте жодної евакуації не було. З огляду на часті випадки повідомлень про замінування, які не підтверджуються, в департаменті освіти сказали, що вважають це хуліганством.
Як карають за "мінування" в Україні / Інфографіка 24 каналу
Читайте текст допису телеграму "Оповіщення ЦЗ":
Повідомлення про замінування. 16 лютого о 10:32 на електронну адресу колцентру СБУ надійшло повідомлення про замінування всіх шкіл у м. Львові. На місцях ймовірного замінування працювали сили й засоби ЦЗ області.
О 19:20 годині обстеження приміщень шкіл та прилеглої території було завершено. Перевірено 121 заклад загальної середньої освіти, із яких евакуйовано 67550 осіб. Вибухових пристроїв не виявлено. Проводяться заходи з розшуку особи, яка надала неправдиве повідомлення.