Впоследствии там остановилось обучение и началась эвакуация. Сообщение о заминировании поступило утром в 10:32.

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Сколько людей эвакуировали

Во все учебные заведения немедленно направили правоохранителей, взрывотехников и кинологов. В общей сложности для проверки понадобилось примерно 11 часов. К счастью, никакой взрывчатки не обнаружили.

Во время эвакуации из школ вывели 67 550 человек. Это были не только учащиеся, но и весь персонал и учителя. В настоящее время правоохранители уже начали устанавливать личность "минировщика".

В Харькове не так беспокоились

Также в этот день сообщили о заминировании всех школ Харькова. В общей сложности речь шла о 187 учебных заведениях.

Конечно, их начали проверять специалисты, однако никакой эвакуации не было. Учитывая частые случаи неподтверждаемых сообщений о заминировании, в департаменте образования сказали, что считают это хулиганством.

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Читайте текст сообщения телеграма "Уведомление ЦЗ":

Уведомление о заминировании. 16 февраля в 10:32 в электронный адрес колцентра СБУ поступило сообщение о заминировании всех школ во Львове. На местах возможного заминирования работали силы и средства ЦЗ области.

В 19:20 обследование помещений школ и прилегающей территории было завершено. Проверено 121 заведение общего среднего образования, из которых эвакуировано 67 550 человек. Взрывные устройства не обнаружены. Проводятся мероприятия по розыску лица, предоставившего ложное сообщение.