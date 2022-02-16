В полиции рассказали журналистам, что это письмо получили примерно в 10:30. После этого в учебные заведения сразу поехали специалисты.

В этот же день Неизвестные сообщили о "заминировании" всего Киева

Прибыли кинологи и взрывотехники

По состоянию на 12.30 о завершении проверок не сообщали. В школах работают кинологи, взрывотехники и правоохранители.

Двор одной из этих школ после эвакуации: смотрите видео

Если взрывчатку не обнаружат, это будет очередное дело о фейковом заминировании. Уже пытаются установить личность злоумышленника, который направил сообщение о заминировании.



Эвакуация одного из учебных заведений / Фото ZAXID.NET

Недавно такое уже было

11 февраля правоохранители также искали взрывчатку во львовских учебных заведениях. Тогда говорилось не только о школах, но и о детских садах. Кроме них, еще заминировали часть местных ТРЦ. Тогда никаких опасных предметов не было обнаружено.

Вероятно, все идет из России

Уже несколько месяцев в Украине систематически сообщают об угрозе взрыва разных построек. Это всегда фейковые заминирования. За полтора месяца таких сообщений было не менее нескольких сотен.

В СБУ заявили, что часто сообщения присылают из временно оккупированных территорий Донбасса. Служба безопасности уверена, что таким образом пытаются усилить панику и тревогу общества. Якобы это один из инструментов России в гибридной войне.



Как наказывают за "минирование" в Украине / Инфографика 24 канала