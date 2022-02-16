У поліції розповіли журналістам, що цей лист отримали приблизно о 10:30. Після того до навчальних закладів одразу поїхали фахівці.

Цього ж дня Невідомі повідомили про "замінування" усього Києва

Прибули кінологи та вибухотехніки

Станом на 12:30 про завершення перевірок не повідомляли. У школах працюють кінологи, вибухотехніки та правоохоронці.

Подвір'я однієї з цих шкіл після евакуації: дивіться відео

Якщо вибухівку не виявлять, це буде чергова справа про фейкове замінування. Наразі вже намагаються встановити особу зловмисника, який надіслав повідомлення про замінування.



Евакуація одного з навчальних закладів / Фото ZAXID.NET​

Нещодавно таке вже було

11 лютого правоохоронці також шукали вибухівку у львівських навчальних закладах. Тоді мовилося не лише про школи, а й дитячі садочки. Окрім них, ще замінували частину місцевих ТРЦ. Тоді жодних небезпечних предметів не виявили.

Ймовірно, все йде з Росії

Вже кілька місяців в Україні систематично повідомляють про загрозу вибуху різних будівель. Це завжди фейкові замінування. За півтора місяця таких повідомлень було щонайменше кілька сотень.

В СБУ заявили, що часто повідомлення надсилають і з тимчасово окупованих територій Донбасу. Служба безпеки впевнена, що такими чином намагаються посилити паніку та тривогу суспільства. Мовляв, це один із інструментів Росії в гібридній війні.



Як карають за "мінування" в Україні / Інфографіка 24 каналу