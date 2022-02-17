Згодом там зупинилося навчання та почались евакуації. Повідомлення про замінування надійшло зранку о 10:32.

До теми В усіх школах Львова зупинилося навчання: поліція шукає вибухівку

Скільки людей евакуювали

До всіх навчальних закладів негайно направили правоохоронців, вибухотехніків і кінологів. Загалом для перевірки знадобилося приблизно 11 годин. На щастя, жодної вибухівки не виявили.

Під час евакуації зі шкіл загалом вивели 67 550 осіб. Це були не лише учні, а й увесь персонал і вчителі. Наразі правоохоронці вже почали встановлювати особу "мінувальника".

У Харкові не так непокоїлися

Також у цей день повідомили про замінування всіх шкіл Харкова. Загалом мовилося аж про 187 навчальних закладів.

Звичайно, їх почали перевіряти фахівці, проте жодної евакуації не було. З огляду на часті випадки повідомлень про замінування, які не підтверджуються, в департаменті освіти сказали, що вважають це хуліганством.



Як карають за "мінування" в Україні / Інфографіка 24 каналу

Читайте текст допису телеграму "Оповіщення ЦЗ":

Повідомлення про замінування. 16 лютого о 10:32 на електронну адресу колцентру СБУ надійшло повідомлення про замінування всіх шкіл у м. Львові. На місцях ймовірного замінування працювали сили й засоби ЦЗ області.

О 19:20 годині обстеження приміщень шкіл та прилеглої території було завершено. Перевірено 121 заклад загальної середньої освіти, із яких евакуйовано 67550 осіб. Вибухових пристроїв не виявлено. Проводяться заходи з розшуку особи, яка надала неправдиве повідомлення.