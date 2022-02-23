За український паспорт – 12 тисяч доларів: у Львові затримали посадовця міграційної служби

Львівські правоохоронці 22 лютого затримали головного спеціаліста Державної міграційної служби. Він обіцяв видати український та закордонний паспорти за 12 тисяч доларів хабаря.

Посадовця викрили слідчі ДБР за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань. Йому загрожує в'язниця.

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Посадовець вимагав 12 тисяч доларів хабаря

Правоохоронці викрили на хабарі головного спеціаліста Державної міграційної служби у Львівській області. За інформацією Львівської облпрокуратури, посадовець організував схему систематичного отримання хабарів за виготовлення іноземцям українських паспортів, зокрема для виїзду за кордон. Документи видавали на ім'я сторонньої людини з фотографією замовника.

Слідчі встановили, що посадовець вимагав у місцевого мешканця 12 тисяч доларів. За ці гроші він обіцяв посприяти безперешкодним виготовленню та видачі нового паспорта громадянина України, свідоцтва про народження і паспорта для виїзду за кордон.

Правоохоронці затримали чоловіка 22 лютого після отримання ним частини хабаря – 2 тисяч доларів. Поліцейські вилучили ці гроші та провели обшук у кабінеті працівника ДМС.

Дивіться фото затримання посадовця / Фото поліції та прокуратури Львівщини

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Невдовзі затриманому оголосять підозру

Затриманому готуються повідомити про підозру в "прийнятті пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою". Якщо провину чоловіка доведуть у суді, йому загрожуватиме від 5 до 10 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади терміном до 3 років. Також у посадовця можуть конфіскувати майно.

Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Невдовзі затриманому оберуть запобіжний захід та відсторонять від посади. Окрім цього, слідчі намагаються встановити усіх причетних до цього злочину.