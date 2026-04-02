У Львові помер захисник Віктор Харів, який 113 днів тримав оборону в оточенні під Мирноградом

У Львові помер український захисник Віктор Харів, який пережив 113 днів в оточенні під Мирноградом на Донеччині. Після важких поранень і тривалого лікування його організм не витримав наслідків пережитого.

Історія воїна стала символом витривалості, відданості побратимам і справжнього героїзму. Про це повідомили в Міжнародному інституті освіти і культури (МІОК), де працює дружина захисника Зоряна Харів.

113 днів в оточенні: історія незламності захисника

Український військовий Віктор Харів, який служив у Другій окремій Галицькій бригаді Національної гвардії України, помер у Львові 30 березня 2026 року. До повномасштабного вторгнення чоловік працював у Франції, однак у 2022 році добровільно повернувся до України, щоб стати на її захист.

Взимку 2026 року Харів разом із двома побратимами опинився в оточенні під Мирноградом Донецької області. У надзвичайно складних умовах вони протягом 113 днів тримали оборону, фактично відрізані від основних сил та постачання.

Усі троє військових зазнали поранень, один із них був "важким". Попри це, вони не залишили позицію і продовжували боротьбу, перебуваючи буквально за крок від загибелі.

Після тривалого перебування в оточенні бійці змогли вирватися та ще три тижні пробиралися до українських позицій. Вони несли пораненого побратима на собі, відмовившись його залишити.

Віктор як старший за званням вирішив: покинути свого не можемо. Тому несли,

– розповіли близькі захисника.

Завдяки цій рішучості 27-річний військовий вижив і зараз проходить лікування.

Чому помер відважний захисник?

Після виходу з оточення Віктор Харів проходив лікування у Дніпрі, а згодом – у Львові. Медики боролися за його життя, однак наслідки поранень і виснаження виявилися надто важкими. Воїн помер 30 березня 2026 року.

Близькі повідомляють, що організм військового не витримав пережитого.

Після пережитого пекла його міцний організм не витримав – душа відлетіла у вічність. Його мудрість і досвід були надійною опорою і захистом для побратимів, а ті, кому він порятував життя, завжди вважатимуть його своїм Ангелом-Охоронцем,

– зазначили знайомі родини.

У загиблого залишилися дружина Зоряна та двоє дітей – Северин і Ярина.

