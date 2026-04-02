История воина стала символом выносливости, преданности собратьям и настоящего героизма. Об этом сообщили в Международном институте образования и культуры (МИОК), где работает жена защитника Зоряна Харив.

Смотрите также Футболист в гражданской жизни, воин на фронте: Артем Заяц погиб во время защиты Украины

113 дней в окружении: история несокрушимости защитника

Украинский военный Виктор Харив, который служил во Второй отдельной Галицкой бригаде Национальной гвардии Украины, умер во Львове 30 марта 2026 года. До полномасштабного вторжения мужчина работал во Франции, однако в 2022 году добровольно вернулся в Украину, чтобы стать на ее защиту.

Зимой 2026 года Харив вместе с двумя собратьями оказался в окружении под Мирноградом Донецкой области. В чрезвычайно сложных условиях они в течение 113 дней держали оборону, фактически отрезаны от основных сил и снабжения.

Все трое военных получили ранения, один из них был "тяжелым". Несмотря на это, они не оставили позицию и продолжали борьбу, находясь буквально в шаге от гибели.

После длительного пребывания в окружении бойцы смогли вырваться и еще три недели пробирались к украинским позициям. Они несли раненого собрата на себе, отказавшись его оставить.

Виктор как старший по званию решил: покинуть своего не можем. Поэтому несли,

– рассказали близкие защитника.

Благодаря этой решимости 27-летний военный выжил и сейчас проходит лечение.

Почему умер отважный защитник?

После выхода из окружения Виктор Харив проходил лечение в Днепре, а затем – во Львове. Медики боролись за его жизнь, однако последствия ранений и истощения оказались слишком тяжелыми. Воин умер 30 марта 2026 года.

Близкие сообщают, что организм военного не выдержал пережитого.

После пережитого ада его крепкий организм не выдержал – душа улетела в вечность. Его мудрость и опыт были надежной опорой и защитой для собратьев, а те, кому он спас жизнь, всегда будут считать его своим Ангелом-Хранителем,

– отметили знакомые семьи.

У погибшего остались жена Зоряна и двое детей – Северин и Ярина.

Чью еще жизнь забрала война?