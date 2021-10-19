Загинули 2 людини: на трасі Львів – Тернопіль сталася ДТП за участю військових

На трасі Львів – Тернопіль 19 жовтня трапилась моторошна ДТП – зіштовхнулися мікроавтобус та військовий "Урал". Внаслідок аварії 2 людини отримали смертельні травми.

ДТП трапилася у селі Митулин Золочівського району. На місці події працюють правоохоронці та рятувальники.

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На Львівщині сталася аварія за участю військових

О 8:20 рятувальникам надійшло повідомлення про смертельну ДТП у селі Митулин. Там на трасі Львів – Тернопіль зіштовхнулись 2 автівки – військовий "Урал" та Volkswagen Caddy.

Внаслідок ДТП водій та пасажир Volkswagen отримали травми, несумісні з життям. Вони загинули на місці аварії до приїзду медиків. До ліквідації наслідків зіткнення залучили пожежно-рятувальні підрозділи. Співробітники ДСНС деблокували тіла загиблих із понівеченого салону.

Наразі на місці події працюють правоохоронці. За інформацією ZAXID.NET, оскільки учасником ДТП був автомобіль військових, обставини аварії з'ясовуватиме ДБР.



Аварія сталася на трасі Львів – Тернопіль / Фото ДСНС Львівщини



Зіткнулись мікроавтобус та "Урал" / Фото ДСНС Львівщини



Водій та пасажир мікроавтобуса загинули / Фото ДСНС Львівщини



Правоохоронці проводять розслідування / Фото ДСНС Львівщини