ДТП трапилася у селі Митулин Золочівського району. На місці події працюють правоохоронці та рятувальники.

До теми Авто розтрощило вщент, 2 людини загинули: деталі моторошної ДТП на трасі Львів – Тернопіль

На Львівщині сталася аварія за участю військових

О 8:20 рятувальникам надійшло повідомлення про смертельну ДТП у селі Митулин. Там на трасі Львів – Тернопіль зіштовхнулись 2 автівки – військовий "Урал" та Volkswagen Caddy.

Внаслідок ДТП водій та пасажир Volkswagen отримали травми, несумісні з життям. Вони загинули на місці аварії до приїзду медиків. До ліквідації наслідків зіткнення залучили пожежно-рятувальні підрозділи. Співробітники ДСНС деблокували тіла загиблих із понівеченого салону.

Наразі на місці події працюють правоохоронці. За інформацією ZAXID.NET, оскільки учасником ДТП був автомобіль військових, обставини аварії з'ясовуватиме ДБР.

Загинули 2 людини: на Львівщині сталася ДТП за участю військових
Аварія сталася на трасі Львів – Тернопіль / Фото ДСНС Львівщини

Загинули 2 людини: на Львівщині сталася ДТП за участю військових
Зіткнулись мікроавтобус та "Урал" / Фото ДСНС Львівщини

Загинули 2 людини: на Львівщині сталася ДТП за участю військових
Водій та пасажир мікроавтобуса загинули / Фото ДСНС Львівщини

Загинули 2 людини: на Львівщині сталася ДТП за участю військових
Правоохоронці проводять розслідування / Фото ДСНС Львівщини