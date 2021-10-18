Авто розтрощило вщент, 2 людини загинули: деталі моторошної ДТП на трасі Львів – Тернопіль

На місці ДТП працювали рятувальники. Вони деблокували загиблих із салону.

До теми Легковик влетів у вантажівку: на Львівщині сталась жахлива ДТП з жертвами

Авто перетворилось на металобрухт

Смертельна аварія трапилась приблизно о 7:30 неподалік села Ясенівці на трасі Тернопіль – Львів – Рава-Руська. Там зіштовхнулись ВАЗ-21703, яким керував 34-річний житель Золочева, та вантажівка DAF, за кермом якої перебував 33-річний водій, також житель райцентру.

Після цього вантажівка зіткнулась з автомобілем Volkswagen Tiguan, яким керував 27-річний львів'янин. Внаслідок аварії водій ВАЗу та його 39-річний пасажир отримали смертельні травми. Чоловіки померли на місці ДТП. Рятувальники "вирізали" їх із салону.



ДТП сталася на трасі Тернопіль – Львів – Рава-Руська / Фото поліції Львівщини

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Поліція проводить розслідування

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Винуватцю ДТП загрожує покарання – від 3 до 8 років за ґратами з позбавленням водійського посвідчення терміном до 3 років.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються з'ясувати усі обставини аварії.



Легковик зіткнувся з вантажівкою / Фото поліції Львівщини



Внаслідок ДТП загинули 2 людини / Фото поліції Львівщини



Авто перетворилось на металобрухт/ Фото поліції Львівщини