На месте ДТП работали спасатели. Они деблокировали погибших из салона.

К теме Легковушка влетела в грузовик: на Львовщине произошло ужасное ДТП с жертвами

Авто превратилось в металлолом

Смертельная авария произошла примерно в 7:30 возле села Ясеновцы на трассе Тернополь – Львов – Рава-Русская. Там столкнулись ВАЗ-21703, которым управлял 34-летний житель Золочева, и грузовик DAF, за рулем которого находился 33-летний водитель, также житель райцентра.

После этого грузовик столкнулся с автомобилем Volkswagen Tiguan, которым управлял 27-летний львовянин. В результате аварии водитель ВАЗа и его 39-летний пассажир получили смертельные травмы. Мужчины погибли на месте ДТП. Спасатели "вырезали" их из салона.



ДТП произошло на трассе Тернополь – Львов – Рава-Русская / Фото полиции Львовщины

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Полиция проводит расследование

Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Виновнику ДТП грозит наказание – от 3 до 8 лет за решеткой с лишением водительского удостоверения сроком до 3 лет.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются выяснить все обстоятельства аварии.



Легковушка столкнулась с грузовиком / Фото полиции Львовщины



В результате ДТП погибли 2 человека / Фото полиции Львовщины



Авто превратилось в металлолом / Фото полиции Львовщины