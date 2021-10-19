ДТП случилось в селе Митулин Золочевского района. На месте происшествия работают правоохранители и спасатели.

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На Львовщине произошла авария с участием военных

В 8:20 спасателям поступило сообщение о смертельном ДТП в селе Митулин. Там на трассе Львов – Тернополь столкнулись 2 автомобиля – военный "Урал" и Volkswagen Caddy.

В результате ДТП водитель и пассажир Volkswagen получили травмы, несовместимые с жизнью. Они погибли на месте аварии до приезда медиков. К ликвидации последствий столкновения привлекли пожарно-спасательные подразделения. Сотрудники ГСЧС деблокировали тела погибших из искореженного салона.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. По информации ZAXID.NET, поскольку участником ДТП был автомобиль военных, обстоятельства аварии будет выяснять ГБР.



Авария произошла на трассе Львов – Тернополь / Фото ГСЧС Львовщины



Столкнулись микроавтобус и "Урал" / Фото ГСЧС Львовщины



Водитель и пассажир микроавтобуса погибли / Фото ГСЧС Львовщины



Правоохранители проводят расследование / Фото ГСЧС Львовщины