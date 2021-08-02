Загинули на місці: через буревій у Львові на молоду пару впало дерево у парку
2 серпня 2021 , 08:34
Джерело:Львівська міська рада
У Стрийському парку під час буревію загинули двоє молодих людей. На пару, що сиділа на лавці, впало дерево.
На молодих людей впало дерево
Через сильну грозу та зливу ввечері 1 серпня, на молоду пару просто у Стрийському парку впало дерево. Отримані травми були несумісні з життям.
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20-річний хлопець та 18-річна дівчина загинули на місці. За попередньою інформацією, вони сиділи на лавці під деревом.
На місці трагічного інциденту працює поліція та комунальні служби. Всі обставини події встановлюватиму компетентні органи.Зверніть увагу! У суботу, 31 липня, у Стрийському парку поламана гілка травмувала 6-річного хлопчика.
Загинули внаслідок буревію: останні новини
- Через негоду 21 липня 2021 року у місті Дружківка Донецької області та селі Мусіївка Луганської області на двох людей впали дерева. Постраждалі померли.
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- Буревій також пройшов 17 липня на Київщині. Через негоду на 2 людей впали дерева. Постраждалі отримати несумісні із життям травми.