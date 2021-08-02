Загинули на місці: через буревій у Львові на молоду пару впало дерево у парку

У Стрийському парку під час буревію загинули двоє молодих людей. На пару, що сиділа на лавці, впало дерево.

На молодих людей впало дерево

Через сильну грозу та зливу ввечері 1 серпня, на молоду пару просто у Стрийському парку впало дерево. Отримані травми були несумісні з життям.

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20-річний хлопець та 18-річна дівчина загинули на місці. За попередньою інформацією, вони сиділи на лавці під деревом.

На місці трагічного інциденту працює поліція та комунальні служби. Всі обставини події встановлюватиму компетентні органи.

Загинули внаслідок буревію: останні новини

Через негоду 21 липня 2021 року у місті Дружківка Донецької області та селі Мусіївка Луганської області на двох людей впали дерева. Постраждалі померли.

Тоді також госпіталізували 7 людей із травмами, які отримали внаслідок негоди.

Буревій також пройшов 17 липня на Київщині. Через негоду на 2 людей впали дерева. Постраждалі отримати несумісні із життям травми.

У суботу, 31 липня, у Стрийському парку поламана гілка травмувала 6-річного хлопчика.