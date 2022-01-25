Засудили за сепаратизм: проросійська пропагандистка Олена Бойко оскаржує вирок

Галицький райсуд Львова визнав колишню львівську журналістку Олену Бойко винною у посяганні на територіальну цілісність України. Проросійська пропагандистка подала на цей вирок апеляцію.

Бойко 412 днів перебувала у камері СІЗО. Її звільнили за "законом Савченко".

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Бойко поширювала проросійську пропаганду

Львівська журналістка Олена Бойко відома своїми проросійськими поглядами. У 2015 році вона втекла до Москви. Там жінка брала участь у низці антиукраїнських телепередач. Вона заявляла про незаконність обрання української влади.

Ще до втечі в Москву Бойко відзначилась своєю провокативною діяльністю. Проросійська пропагандистка була автором сайту сепаратистського руху "Галицький яструб". Там публікували матеріали антиукраїнського спрямування.

Бойко депортували з Росії через порушення міграційного законодавства. У 2019 році її затримали на українському кордоні. Галицький райсуд Львова виніс вирок пропагандистці 25 листопада 2021 року.

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Пропагандистка оскаржує вирок суду

Суддя Віталій Радченко визнав Бойко винною у посяганні на територіальну цілісність України. Їй призначили 2 роки й 3 місяці позбавлення волі. Однак, за "законом Савченко", пропагандистка фактично відбула це покарання, провівши 412 днів у СІЗО. Тому засуджену не стали переводити до в'язниці.

Бойко не погодилась з вироком суду і подала апеляцію. На початку січня 2022 року суддя Львівського апеляційного суду Оксана Маліновська-Микич відкрила апеляційне провадження за скаргою адвоката пропагандистки. У суді її захищають відразу троє адвокатів – Ярослав Гандзюлевич, Руслан Бельський та Світлана Новицька.