Затримали ймовірну виконавицю вибуху у Львові, – Клименко
У Львові 22 лютого стався теракт, внаслідок якого загинула поліцейська, а ще 24 особи постраждали. Стало відомо, що затримали ймовірну виконавицю вибуху у Львові.
Сталося це близько 10:20. Про це повідомив глава МВС Клименко, передає 24 Канал.
Що відомо про затримання ймовірної винуватиці?
Жінку затримали у районному центрі. Вона громадянка України.
Триватимуть слідчі дії, щоб знайти інших причетних до злочину.
"Є й інші учасники цього кримінального провадження. На сьогодні нами отримана інформація, що вони брали участь, але не зовсім, можливо, були обізнані у вчиненні кримінального правопорушення. Але цей факт буде встановлений надалі, не хочу наперед забігати", – додав прокурор Львівської області.
Згідно з основною версією замовником теракту є Росія.
Ми зробили все можливе і неможливе, що встановити тих, хто цей теракт скоїв,
– повідомив міністр.
Він наголосив, що кожен, хто займається терором та вбивством українців разом з агресором буде знайдений та покараний. За статтею теракт – довічне ув'язнення.