Затримали ймовірну виконавицю вибуху у Львові, – Клименко

У Львові 22 лютого стався теракт, внаслідок якого загинула поліцейська, а ще 24 особи постраждали. Стало відомо, що затримали ймовірну виконавицю вибуху у Львові.

Сталося це близько 10:20. Про це повідомив глава МВС Клименко, передає 24 Канал.

Що відомо про затримання ймовірної винуватиці?

Жінку затримали у районному центрі. Вона громадянка України.

Триватимуть слідчі дії, щоб знайти інших причетних до злочину.

"Є й інші учасники цього кримінального провадження. На сьогодні нами отримана інформація, що вони брали участь, але не зовсім, можливо, були обізнані у вчиненні кримінального правопорушення. Але цей факт буде встановлений надалі, не хочу наперед забігати", – додав прокурор Львівської області.

Згідно з основною версією замовником теракту є Росія.

Ми зробили все можливе і неможливе, що встановити тих, хто цей теракт скоїв,

– повідомив міністр.

Він наголосив, що кожен, хто займається терором та вбивством українців разом з агресором буде знайдений та покараний. За статтею теракт – довічне ув'язнення.