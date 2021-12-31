Затвердили нові тарифи на проїзд у транспорті Львова: скільки коштуватиме квиток

31 грудня 2021 , 11:58
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Джерело:

ZAXID.NET

У Львові затвердили нові тарифи на перевезення пасажирів громадського транспорту. Паперовий квиток у водія буде коштувати 15 гривень.

Проте електронні квитки будуть дешевшими. Окрім цін, назвали й вартість абонементів на проїзд. Рішення погодили у виконавчому комітеті Львівської міськради 31 грудня.

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Є важлива новація 

Нововведенням стане нова перевага електронних квитків. Адже з ними тепер можна буде протягом 40 хвилин пересісти, наприклад, з тролейбуса на маршрутку.

Які будуть ціни:

  • разовий електронний квиток з можливістю пересадки – 10 гривень;
  • паперовий квиток у водія – 15 гривень;
  • штраф за безквитковий проїзд – 200 гривень.

Також після введення електронного квитка у Львові почнуть діяти спеціальні абонементи на проїзд. В них вартість залежатиме від терміну дії:

  • на 30 днів – 420 гривень;
  • на 90 днів – 1200 гривень;
  • на 180 днів – 2200 гривень;
  • на 365 днів – 3650 гривень.

Також почнуть діяти тарифи для студентів:

  • абонемент на 30 днів – 210 гривень;
  • абонемент на 180 днів – 1100 гривень.

Є обмеження для пільговиків 

Для школярів у Львові громадський транспорт і надалі залишиться безкоштовним. А ось інші пільговики матимуть певні перепони в користуванні.

Усі пільгові категорії пасажирів матимуть тільки 60 безкоштовних поїздок на місяць. Проте в департаменті мобільності ЛМР ще не проаналізувати доцільність такого обмеження. Тому його можуть і скасувати.

Згадали й про туристів 

Гості Львова теж зможуть придбати абонементи. Вони передбачатимуть значно менші терміни. Проте цього буде цілком достатньо, якщо людина приїхала в місто ненадовго. 

Ціни туристичних абонементів: 

  • 1 день – 35 гривень;
  • 2 дні – 60 гривень;
  • 3 дні – 80 гривень;
  • 7 днів – 200 гривень.
Автор: Олександр Марчак