Затвердили нові тарифи на проїзд у транспорті Львова: скільки коштуватиме квиток
Джерело:ZAXID.NET
У Львові затвердили нові тарифи на перевезення пасажирів громадського транспорту. Паперовий квиток у водія буде коштувати 15 гривень.
Проте електронні квитки будуть дешевшими. Окрім цін, назвали й вартість абонементів на проїзд. Рішення погодили у виконавчому комітеті Львівської міськради 31 грудня.
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Є важлива новація
Нововведенням стане нова перевага електронних квитків. Адже з ними тепер можна буде протягом 40 хвилин пересісти, наприклад, з тролейбуса на маршрутку.
Які будуть ціни:
- разовий електронний квиток з можливістю пересадки – 10 гривень;
- паперовий квиток у водія – 15 гривень;
- штраф за безквитковий проїзд – 200 гривень.
Також після введення електронного квитка у Львові почнуть діяти спеціальні абонементи на проїзд. В них вартість залежатиме від терміну дії:
- на 30 днів – 420 гривень;
- на 90 днів – 1200 гривень;
- на 180 днів – 2200 гривень;
- на 365 днів – 3650 гривень.
Також почнуть діяти тарифи для студентів:
- абонемент на 30 днів – 210 гривень;
- абонемент на 180 днів – 1100 гривень.
Є обмеження для пільговиків
Для школярів у Львові громадський транспорт і надалі залишиться безкоштовним. А ось інші пільговики матимуть певні перепони в користуванні.
Усі пільгові категорії пасажирів матимуть тільки 60 безкоштовних поїздок на місяць. Проте в департаменті мобільності ЛМР ще не проаналізувати доцільність такого обмеження. Тому його можуть і скасувати.
Згадали й про туристів
Гості Львова теж зможуть придбати абонементи. Вони передбачатимуть значно менші терміни. Проте цього буде цілком достатньо, якщо людина приїхала в місто ненадовго.
Ціни туристичних абонементів:
- 1 день – 35 гривень;
- 2 дні – 60 гривень;
- 3 дні – 80 гривень;
- 7 днів – 200 гривень.