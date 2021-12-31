Затвердили нові тарифи на проїзд у транспорті Львова: скільки коштуватиме квиток

У Львові затвердили нові тарифи на перевезення пасажирів громадського транспорту. Паперовий квиток у водія буде коштувати 15 гривень.

Проте електронні квитки будуть дешевшими. Окрім цін, назвали й вартість абонементів на проїзд. Рішення погодили у виконавчому комітеті Львівської міськради 31 грудня.

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Є важлива новація

Нововведенням стане нова перевага електронних квитків. Адже з ними тепер можна буде протягом 40 хвилин пересісти, наприклад, з тролейбуса на маршрутку.

Які будуть ціни:

разовий електронний квиток з можливістю пересадки – 10 гривень;

паперовий квиток у водія – 15 гривень;

штраф за безквитковий проїзд – 200 гривень.

Також після введення електронного квитка у Львові почнуть діяти спеціальні абонементи на проїзд. В них вартість залежатиме від терміну дії:

на 30 днів – 420 гривень;

на 90 днів – 1200 гривень;

на 180 днів – 2200 гривень;

на 365 днів – 3650 гривень.

Також почнуть діяти тарифи для студентів:

абонемент на 30 днів – 210 гривень;

абонемент на 180 днів – 1100 гривень.

Є обмеження для пільговиків

Для школярів у Львові громадський транспорт і надалі залишиться безкоштовним. А ось інші пільговики матимуть певні перепони в користуванні.

Усі пільгові категорії пасажирів матимуть тільки 60 безкоштовних поїздок на місяць. Проте в департаменті мобільності ЛМР ще не проаналізувати доцільність такого обмеження. Тому його можуть і скасувати.

Згадали й про туристів

Гості Львова теж зможуть придбати абонементи. Вони передбачатимуть значно менші терміни. Проте цього буде цілком достатньо, якщо людина приїхала в місто ненадовго.

Ціни туристичних абонементів: