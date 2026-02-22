22 лютого, 10:54
Зеленський вперше прокоментував теракт у центрі Львова
У ніч проти 22 лютого посеред Львова прогриміли вибухи, унаслідок чого відомо про одну жертву та 25 поранених людей. За справу взялася СБУ, слідчі розгялдають теракт і не виключають причетності російських спецслужб.
Інцидент вперше прокоментував і президент Зеленський.
Як глава держави висловився про теракт?
Президент повідомив, що заслухав доповідь від очільника МВС Ігоря Клименка про затримання підозрюваної у справі особи. До теракту у Львові може бути причетна жінка.
Слідству надано всі необхідні ресурси. Тривають необхідні процесуальні дії із затриманою,
– написав Зеленський.
Він також висловив співчуття рідним загиблої співробітниці правоохоронних органів. Постраждали також 25 людей.