Зеленський вперше прокоментував теракт у центрі Львова

У ніч проти 22 лютого посеред Львова прогриміли вибухи, унаслідок чого відомо про одну жертву та 25 поранених людей. За справу взялася СБУ, слідчі розгялдають теракт і не виключають причетності російських спецслужб.

Інцидент вперше прокоментував і президент Зеленський.

Як глава держави висловився про теракт?

Президент повідомив, що заслухав доповідь від очільника МВС Ігоря Клименка про затримання підозрюваної у справі особи. До теракту у Львові може бути причетна жінка.

Слідству надано всі необхідні ресурси. Тривають необхідні процесуальні дії із затриманою,

– написав Зеленський.

Він також висловив співчуття рідним загиблої співробітниці правоохоронних органів. Постраждали також 25 людей.