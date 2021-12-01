Звинувачували у сепаратизмі: у Львові суд виніс вирок проросійській пропагандистці Олені Бойко

У Львові винесли вирок колишній журналістці Олені Бойко. Її підозрювали у посяганні на територіальну цілісність України.

Підозрювана понад рік перебувала у СІЗО. Два роки тому її депортували з Росії, куди вона поїхала у 2015 році.

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Бойко підозрювали у сепаратизмі

У 2015 році проросійська пропагандистка Олена Бойко (Віщур) втекла до Москви. Там жінка неодноразово брала участь в антиукраїнських програмах, де заявляла про незаконність обрання української влади.

Російські ЗМІ називали Бойко "відомим критиком політики президента України Петра Порошенка". Однак до втечі зі Львова вона була радше провокаторкою, аніж журналісткою. Жінка була активним автором сайту сепаратистського руху "Галицький яструб", на якому публікували антиукраїнські матеріали.

Після втечі в Москву Бойко просила російську владу про політичний притулок. Проте їй відмовили. У січні 2019 року ексжурналістку депортували з Росії через порушення міграційного законодавства. На українському кордоні її одразу ж затримали співробітники СБУ. Бойко звинувачували у посяганні на територіальну цілісність України.

Через рік, 3 березня 2020 року, підозрювана вийшла на волю під заставу. У вироку суду мовиться, що вона протягом серпня – жовтня 2016 року, називаючи себе "львівською журналісткою у вигнанні", брала участь у різних програмах сепаратистських медіа. Бойко закликала відновити територіальні межі України 1939 року, передати Галичину Польщі, Буковину – Румунії, а Закарпаття – Угорщині та Словаччині.

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Суд виніс вирок ексжурналістці

Під час судового засідання 61-річна Бойко підтвердила свої слова. Однак своєї вини вона не визнала. Суддя Галицького районного суду Віталій Радченко, дослідивши матеріали справи, визнав Бойко винною у посяганні на територіальну цілісність України.

Їй призначили 2 роки, 3 місяці та 1 день у в'язниці. Через те, що Бойко провела 412 днів у СІЗО, а за "законом Савченко" один день попереднього ув'язнення рахують як 2 дні позбавлення волі, підсудна вже відбула призначене покарання.