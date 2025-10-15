Укр Рус
15 жовтня, 18:06
У Львові та на Львівщині застосовують графіки аварійних відключень

Ірина Чеботнікова
Основні тези
  • 15 жовтня у Львові та Львівській області запровадили графіки аварійних відключень електроенергії на вимогу НЕК "Укренерго".
  • Це рішення прийняте для підтримки балансу в єдиній енергосистемі країни через загальний дефіцит електроенергії.

Увечері 15 жовтня стало відомо, що у Львівській області запровадили графіки аварійних відключень (ГАВ). Вони стосуються і Львова.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Львівобленерго.

Чому у Львові та на Львівщині 15 жовтня ввели графіки аварійних відключень?

У Львівобленерго написали, що у Львові та області запровадили дві черги графіків аварійних відключень.

За розпорядженням НЕК "Укренерго", сьогодні з 18:00 у Львові та області введенні 2 черги графіків аварійних відключень. Оскільки відключення аварійні, попередити заздалегідь про їх впровадження немає можливості, 
– мовиться в дописі.

У Львівській обласній військовій адміністрації написали, що 15 жовтня, за вказівкою диспетчера регіонального центру Укренерго, з 18:00 будуть застосовані дві черги графіків аварійних відключень. 

Це рішення ухвалене на рівні єдиної енергосистеми країни, указав перший заступник голови Львівської ОДА Андрій Годик. 

Ідеться не про проблему Львівщини, а про баланс усієї мережі, 
– акцентували в ОДА. 

В Україні є загальний дефіцит електроенергії.

Влада попросила з розумінням поставитись до тимчасових відключень і заздалегідь перевірити оновлення на офіційних ресурсах Львівобленерго.

Де дізнатися свій графік відключень, якщо я у Львові чи області:


Скільки споживають різні прилади / Інфографіка 24 Каналу

Де ще відключили світло 15 жовтня, окрім Львова?

  • Спершу в ДТЕК поінформували, що введення графіків стосується Києва, а також Київської, Дніпропетровської, Одеської областей. Але дуже швидко стало відомо, що відключення стосуються всієї України.
  • В Укренерго пояснили: запровадили аварійні відключення по всій Україні, окрім Донецької та частини Чернігівської областей. На Чернігівщині застосували три черги погодинних відключень.
  • Причина запровадження обмежень – наслідки попередніх російських атак на енергетичну інфраструктуру. Зараз ситуація в об'єднаній енергосистемі України складна. 