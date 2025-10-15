Увечері 15 жовтня стало відомо, що у Львівській області запровадили графіки аварійних відключень (ГАВ). Вони стосуються і Львова.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Львівобленерго.

Дивіться також Навіть без опалення у будинках: Львів вже використав половину місячного ліміту газу

Чому у Львові та на Львівщині 15 жовтня ввели графіки аварійних відключень?

У Львівобленерго написали, що у Львові та області запровадили дві черги графіків аварійних відключень.

За розпорядженням НЕК "Укренерго", сьогодні з 18:00 у Львові та області введенні 2 черги графіків аварійних відключень. Оскільки відключення аварійні, попередити заздалегідь про їх впровадження немає можливості,

– мовиться в дописі.

У Львівській обласній військовій адміністрації написали, що 15 жовтня, за вказівкою диспетчера регіонального центру Укренерго, з 18:00 будуть застосовані дві черги графіків аварійних відключень.

Це рішення ухвалене на рівні єдиної енергосистеми країни, указав перший заступник голови Львівської ОДА Андрій Годик.

Ідеться не про проблему Львівщини, а про баланс усієї мережі,

– акцентували в ОДА.

В Україні є загальний дефіцит електроенергії.

Влада попросила з розумінням поставитись до тимчасових відключень і заздалегідь перевірити оновлення на офіційних ресурсах Львівобленерго.

Де дізнатися свій графік відключень, якщо я у Львові чи області:



Скільки споживають різні прилади / Інфографіка 24 Каналу

Де ще відключили світло 15 жовтня, окрім Львова?