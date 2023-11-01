Казахстан встиг "вистрибнути": чи відреагує Росія на приїзд Макрона до Токаєва
Президент Франції Еммануель Макрон приїхав у Казахстан та похвалив Касима-Жомарта Токаєва за відмову стати на бік Росії щодо України. Російський президент Владімір Путін хотів би відреагувати на зустріч, однак не може через низку причин.
Насамперед Росія вкрай потужно залежить від Казахстану. Такими думками з 24 Каналом поділився російський опозиційний журналіст, редактор The Insider Тимур Олевський, додавши, що лише Астана може допомогти Москві обійти санкції.
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Чому Путін не потрібний Казахстану
За словами Олевського, під час нещодавнього візиту Путіна до Бішкеку, Киргизстан продемонстрував вірний "путінізм", однак не зі страху. Чинний президент Садир Жапаров дуже схожий на Путіна та хотів би втримувати владу "по-путінськи", а для цього киргизькому президенту потрібний лідер Кремля.
А в Казахстані Путін ні для чого не потрібний. Країна велика, дуже стійка. Росія залежить від Казахстану більше, ніж Казахстан від Росії. Позаяк Росія перебуває під санкціями, які вона може обійти лише завдяки Казахстану. Однак Казахстан не поспішає допомагати,
– пояснив російський опозиційний журналіст.
Крім того, Казахстан перебуває у "теплих відносинах" з Китаєм. Імовірно, Росія хотіла б створити на Півночі Казахстану анклав для розхитування ситуації в країні. Однак навряд чи Москві вдасться втілити в реальність такий задум.
Олевський пояснив, чому Росія залежить від Казахстану: дивитися відео
Казахстан може обрати кілька шляхів
"Я припускаю, що союзники на Сході Росії відреагують на це таким чином, що Росія нічого не зробить. Вони раніше сказали, як на це відреагують. Я думаю, що Казахстан встиг "вистрибнути". Йому пощастило", – сказав Тимур Олевський.
За його словами, потрібно спостерігати, як Токаєв використає "вистрибування". Адже Казахстан – доволі специфічна країна, у якій поєднується одночасно модернізм, "путінізм", авторитаризм та радянський підхід до чиновництва й ідолопоклонства.
Водночас Казахстан досить швидко розвивається та може стати важливим "мостом" для Європи, у який вона вкладатиме чималі кошти. Або ж навпаки: Казахстан ступить на інший шлях та стане китайським васалом. Однак наразі в Астани багато можливостей, які потрібно правильно використати.
Ситуація у Казахстані: останні новини
- У середу, 1 листопада, президент Франції Еммануель Макрон прибув до Казахстану, де зустрівся із колегою Касимом-Жомартом Токаєвим.
- Французький лідер висловив комплімент Казахстану за відмову стати на бік Москви щодо України. Макрон також уточнив, що країни підписали декларацію про наміри щодо партнерства в галузі рідкісноземельних та рідкісних металів.
- У вересні 2023 року Казахстан оголосив про заборону експорту 106 товарів до Росії, які можуть бути використані у війні. Такі дії обмежують можливості Росії та допомагають Україні. Астана намагається дистанціюватись від Росії.
- Віцеміністр торгівлі та інтеграції Казахстану Кайрат Торебаєв наголосив, що імпортувати ці товари його країна не припинить. Мовиться про обмеження шансів, що ці товари опиняться в руках росіян.