Казахстан успел "выпрыгнуть": отреагирует ли Россия на приезд Макрона к Токаеву

Президент Франции Эмануэль Макрон приехал в Казахстан и похвалил Касима-Жомарта Токаева за отказ встать на сторону России по отношению к Украине. Российский президент Владимир Путин хотел бы отреагировать на встречу, однако не может по ряду причин.

В первую очередь Россия очень сильно зависит от Казахстана. Такими мыслями с 24 Каналом поделился российский оппозиционный журналист, редактор The Insider Тимур Олевский, добавив, что только Астана может помочь Москве обойти санкции.

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Почему Путин не нужен Казахстану

По словам Олевского, во время недавнего визита Путина в Бишкек, Кыргызстан продемонстрировал верный "путинизм", однако не из страха. Действующий президент Садыр Жапаров очень похож на Путина и хотел бы удерживать власть "по-путински", а для этого киргизскому президенту нужен лидер Кремля.

А в Казахстане Путин ни к чему не нужен. Страна большая, очень стойкая. Россия зависит от Казахстана больше, чем Казахстан от России. Потому что Россия находится под санкциями, которые она может обойти только благодаря Казахстану. Однако Казахстан не спешит помогать,

– объяснил российский оппозиционный журналист.

Кроме того, Казахстан находится в "теплых отношениях" с Китаем. Вероятно, Россия хотела бы создать на Севере Казахстана анклав для расшатывания ситуации в стране. Однако вряд ли Москве удастся воплотить в реальность такой замысел.

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Казахстан может выбрать несколько путей

"Я предполагаю, что союзники на Востоке России отреагируют на это таким образом, что Россия ничего не сделает. Они раньше сказали, как на это отреагируют. Я думаю, что Казахстан успел "выпрыгнуть". Ему повезло", – сказал Тимур Олевский.

По его словам, нужно наблюдать, как Токаев использует "выпрыгивание". Ведь Казахстан – довольно специфическая страна, в которой одновременно сочетается модернизм, "путинизм", авторитаризм и советский подход к чиновничеству и идолопоклонству.

В то же время Казахстан достаточно быстро развивается и может стать важным "мостом" для Европы, в которую она будет вкладывать немалые средства. Или наоборот: Казахстан ступит на другой путь и станет китайским вассалом. Однако в настоящее время у Астаны много возможностей, которые нужно правильно использовать.

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