Политолог Игорь Рейтерович рассказал 24 Каналу, что это не первый подобный шаг Казахстана по отношению к России. Такие меры Астана предпринимала и раньше против Москвы.
Помогают Украине
Очевидно, что Казахстан принял стратегическое решение по минимизации торговли с Россией товарами двойного назначения Эти действия Казахстана ограничивают возможности России и помогают Украине.
Эти процессы происходят из-за влияния на Казахстан в первую очередь западных стран, в частности, Великобритании, которая имеет с ним экономическую связь. И для Астаны важнее налаживать отношения и торговать с Западом, чем с Россией.
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Сыграла роль украинская дипломатия
С другой стороны сейчас устанавливаются прочные отношения Казахстана с Китаем, и это означает его выход из-под "зонтика", под который многие годы пыталась его затянуть Россия.
И в контексте переориентации Казахстана на Китай он хочет оставить экономически выгодные отношения с западными странами, а потому отказывается от подобной торговли с Россией.
В этом большую роль сыграла украинская дипломатия, а также позиция президента Казахстана Касим-Жомарт Токаева. Он в лицо говорил Владимиру Путину, что Казахстан никогда не признает так называемые "ДНР" и "ЛНР" и что он поддерживает территориальную целостность Украины,
– отметил политолог.
Эта политика Казахстана является свидетельством слабости России, которая ничего не может поделать в этой ситуации. А потому Астана поступает так, как считает нужным. И это вызывает только бессильную истерику в России.
В ответ российские пропагандисты вспоминают, что часть территории Казахстана – "российские земли" и, мол, пришло время "вернуть" их.
"Однако вряд ли такие планы Москвы смогут осуществиться. На форуме "Один пояс – один путь", на котором присутствовал Токаев, Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай всегда будет поддерживать территориальную целостность и государственный суверенитет Казахстана", – объяснил Игорь Рейтерович.
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Как ухудшаются отношения Казахстана и России
- Президент Казахстана отказался от поездки в Санкт-Петербург на экономический форум. Вероятной причиной отказа стала позиция Токаева по Евразийскому экономическому союзу (Казахстана, России, Беларуси, Армении и Киргизии), который, как считает лидер Казахстана, раскололся на две части. Кроме того, он не поддерживал идею так называемого "союзного государства" между Россией и Белоруссией.
- Ранее Александр Лукашенко предлагал Токаеву присоединиться к России и Белоруссии в "союзном государстве". За это Казахстан мог получить размещение ядерного оружия на своей территории, как это произошло с Беларусью. Однако Токаев отказался от "предложения", назвав ее "шуткой". Но добавил, что необходимости в этом нет, ведь есть другие платформы для объединения стран, в частности Евразийский экономический союз.