Об этом 24 Каналу рассказал бывший министр энергетики Казахстана Мухтар Аблязов. Он сетует, что крайне важный актив Казахстана отошел к стране-агрессорке из-за сговора казахских элит.

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Казахстан отдал России важный актив

"Росатом" приобрел потенциально крупнейшее месторождение урана в мире, расположенное в Казахстане. Впервые об этом соглашении стало известно еще в мае, однако только сейчас его официально подтвердила российская компания, не забыв при этом поблагодарить Путина.

Месторождение Буденовское, разработку которого начали только в 2021 году, приобрела канадская компания Uranium One, на 100% принадлежащая российскому монополисту в ядерной энергетике. Часть этого месторождения была приобретена российскими олигархами еще в 2016 году, а в 2022 году Росатом получил в свое владение еще 49% акций месторождения.

Аблязов оценю рыночную стоимость этого месторождения в 16 млрд долларов. Однако бюджет Казахстана не получил за это соглашение ни копейки.

Как именно "Росатом" получил месторождение

Казахские СМИ и политики утверждают, что за получение 49% акций Буденовского месторождения "Росатом" заплатил около 1,5 млрд долларов. Для этого Россия купила предприятие "Степногорский горно-химический комбинат", принадлежавший семье Клебановых (связывающих с бывшим президентом страны Нурсултаном Назарбаевым) и российскому миллиардеру казахского происхождения Василию Анисимову. За сообщением Bloomberg, в течение последних лет из национальной компании "Казатомпром" уволилось значительное количество топ-менеджеров, выступавших против продажи Буденовского месторождения россиянам. Согласно казахскому законодательству, "Казатомпром", на 75% принадлежащий государству, имел право на первоочередной выкуп 49% акций уранового месторождения. Соответственно, соглашение о передаче ценного актива России не могло состояться без письменного отказа государственной компании от своего права на выкуп актива.

"Росатом" закрепляет свое доминирование на рынке

Российский монополист - многопрофильная компания, торгующая обогащенным и необогащенным ураном, а также строящая и обслуживающая атомные электростанции. На нее работают сотни тысяч человек, а ее активы могут достигать 50 млрд долларов.

Это делает российскую государственную компанию одним из самых больших игроков в мире в области атомной энергетики. Благодаря получению огромного месторождения урана, его позиции в мире укрепятся еще больше.

Мухтар Аблязов о передаче России крупнейшему в мире месторождению Урана: смотрите видео

"Просто сейчас "Росатом" строит новые АЭС в Венгрии, Турции и Узбекистане. Каждый из таких проектов стоит миллиарды долларов и позволяет России усиливать свое влияние в этих странах", – убежден Аблязов.

Важно! Украина призвала международное сообщество наложить санкции на Росатом после подготовки России к провокациям на Запорожской АЭС. Однако против этого выступили зависящие от российского ядерного топлива Франция, Венгрия и Болгария.

Неоднозначная политика Казахстана