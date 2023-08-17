Про це 24 Каналу розповів колишній міністр енергетики Казахстану Мухтар Аблязов. Він бідкається, що вкрай важливий актив Казахстану відійшов країні-агресорці через змову казахських еліт.

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Казахстан віддав Росії важливий актив

"Росатом" придбав потенційно найбільше родовище урану у світі, розташоване у Казахстані. Вперше про цю угоду стало відомо ще в травні, однак лише зараз її офіційно підтвердила російська компанія, не забувши при цьому подякувати Путіну.

Родовище Будьонівське, розробку якого почали лише в 2021 році, придбала канадська компанія Uranium One, що на 100% належить російському монополісту в ядерній енергетиці. Частина цього родовища була придбана російськими олігархами ще в 2016-му році, а в 2022-му році “Росатом” отримав у своє володіння ще 49% акцій родовища.

Аблязов оціню ринкову вартість цього родовища в 16 млрд доларів. Однак бюджет Казахстану не отримав за цю угоду ані копійки.

Як саме "Росатом" отримав родовище

Казахські ЗМІ та політики стверджують, що за отримання 49% акцій Будьонівського родовища "Росатом" заплатив близько 1,5 млрд доларів. Для цього Росія купила підприємство "Степногірський гірничо-хімічний комбінат", який належав родині Клєбанових (яких пов'язують із колишнім президентом країни Нурсултаном Назарбаєвим) та російському мільярдеру казахського походження Васілію Анісімову. За повідомленням Bloomberg, протягом останніх років з національної компанії "Казатомпром" звільнилася значна кількість топменеджерів, які виступали проти продажу Будьонівського родовища росіянам. Згідно казахського законодавства, "Казатомпром", який на 75% належить державі, мав право на першочерговий викуп 49% акцій уранового родовища. Відповідно, угода про передачу цінного активу Росії не могла відбутися без письмової відмови державної компанії від свого права на викуп активу.

"Росатом" закріплює своє домінування на ринку

Російський монополіст є багатопрофільною компанією, яка торгує збагаченим і незбагаченим ураном, а також будує та обслуговує атомні електростанції. На неї працює сотні тисяч людей, а її активи можуть досягати 50 млрд доларів.

Це робить російську державну компанію одним із найбільших гравців у світі в галузі атомної енергетики. Завдяки отриманню величезного родовища урану, її позиції у світі зміцняться ще більше.

Мухтар Аблязов про передачу Росії найбільшого у світі родовища Урану: дивіться відео

"Просто зараз Росатом будує нові АЕС в Угорщині, Туреччині та Узбекистані. Кожен із таких проєктів коштує мільярди доларів і дозволяє Росії посилювати свій вплив у цих країнах", – переконаний Аблязов.

Важливо! Україна закликала міжнародну спільноту накласти санкції на "Росатом" після підготовки Росії до провокацій на Запорізькій АЕС. Однак проти цього виступили Франція, Угорщина та Болгарія, які залежать від російського ядерного палива.

Неоднозначна політика Казахстану