На них дивляться як на вигнанців Про це 24 Каналу сказав громадський активіст з Казахстану Арман Шураєв.

До теми Токаєв намагається дистанціюватися від Росії, – громадський діяч про зміну політики Казахстану

Активіст зауважує, що йому шкода молодих хлопців, які не захотіли гинути на війні й тимчасово перебралися до Казахстану. Ставлення до них індиферентне, поки вони не становлять загрози для Казахстану та України. Шураєв акцентує: кожен молодий російський хлопець у Казахстані – це мінус один потенційний окупант, який з автоматом у руках бігав би українськими полями.

Як поводяться "біженці"

За словами Шураєва, вже за 2 – 3 дні перебування у Казахстані російські чоловіки зрозуміли, що 90% казахів підтримують Україну. "У нас не побачиш машину з літерою Z, людей у провокаційних футболках з Путіним і таке інше. Вони чудово розуміють, що Казахстан – найближчий сусід Росії – цілком і повністю на боці України", – наголосив він.

Тому ухилянти поводяться відповідно – тихо й мирно. Якщо серед них є ватники й сепаратисти, зауважує громадський активіст, вони не дозволяють собі жодних випадів – ані на адресу України, ані на адресу Казахстану.

З першого дня повномасштабної агресії Росії проти України для казахів це був такий собі лакмусовий папір. Якщо після 2014 року все було "не так однозначно", Крим міг бути потенційно російським і так далі", то після того, як весь світ побачив наслідки тих звірств, які чинили російські окупанти, майже усі громадяни Казахстану приміряють на себе українську вишиванку,

– говорить активіст.

Казахи розуміють, що Україна взяла на себе удар. Шураєв запевняє, що вони співпереживають та співчувають. "Ба більше, чудово зрозуміло, що потенціал російської агресії значно перевищує можливості української армії, принаймні так було перші місяці", – відзначає казахський активіст.

Живої сили у росіян, наголошує він, достатньо. Держава-агресорка не шкодує своїх молодих людей, тож без підготовки та зброї відправляє їх на передову.

"Ми чудово розуміємо, що українці сьогодні жертвують сотнями життів своїх доблесних бійців в ім'я миру не лише в Україні, а й в усіх цивілізованих країнах, яким не пощастило бути поруч з цим агресивним сусідом", – підсумував Арман Шураєв.

Росіяни істерично тікають від мобілізації в Казахстан / Масові протести в Грузії: дивіться відео