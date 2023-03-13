На них смотрят как на изгнанников. Об этом 24 Каналу сказал общественный активист из Казахстана Арман Шураев.

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Активист отмечает, что ему жаль молодых ребят, которые не захотели погибать на войне и временно перебрались в Казахстан. Отношение к ним индифферентно, пока они не представляют угрозы для Казахстана и Украины. Шураев акцентирует: каждый молодой российский парень в Казахстане – это минус один потенциальный оккупант, который с автоматом в руках бегал бы по украинским полям.

Как ведут себя "беженцы"

По словам Шураева, уже через 2 – 3 дня пребывания в Казахстане российские мужчины поняли, что 90% казахов поддерживают Украину. "У нас не увидишь машину с буквой Z, людей в провокационных футболках с Путиным и так далее. Они прекрасно понимают, что Казахстан – ближайший сосед России – целиком и полностью на стороне Украины", – подчеркнул он.

Поэтому уклоняющие ведут себя соответственно – тихо и мирно. Если среди них есть ватники и сепаратисты, отмечает общественный активист, они не позволяют себе никаких выпадов – ни в адрес Украины, ни в Казахстан.

С первого дня полномасштабной агрессии России против Украины для казахов это была некая лакмусовая бумага. Если после 2014 года все было "не так однозначно", Крым мог быть потенциально российским и так далее", то после того, как весь мир увидел последствия зверств, которые чинили российские оккупанты, почти все граждане Казахстана примеряют на себя украинскую вышиванку,

– говорит активист.

Казахи понимают, что Украина взяла удар. Шураев уверяет, что они сопереживают и сочувствуют. "Более того, прекрасно понятно, что потенциал российской агрессии значительно превышает возможности украинской армии, по крайней мере, так были первые месяцы", – отмечает казахский активист.

Живой силы у россиян, отмечает он, достаточно. Государство-агрессор не жалеет своих молодых людей, поэтому без подготовки и оружия отправляет их на передовую.

"Мы прекрасно понимаем, что украинцы сегодня жертвуют сотнями жизней своих доблестных бойцов во имя мира не только в Украине, но и во всех цивилизованных странах, которым не удалось быть рядом с этим агрессивным соседом", – подытожил Арман Шураев.

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