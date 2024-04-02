Чого боїться Європа: Піонтковський проаналізував головні заяви Макрона

Допомога Україні з боку США наразі поставлена на паузу. Водночас руку допомоги нашій країні простягає Європа. Заяви Еммануеля Макрона на підтримку Києва свідчать про його намір продовжувати протистояти російські агресії.

Російський публіцист зі США Андрій Піонтковський сказав 24 Каналу, що наразі всі надії України пов'язані з європейськими країнами. Вони побачили велику загрозу в перспективі можливого повернення до влади Дональда Трампа. Експрезидент США не тільки ненавидить Україну, але й негативно ставиться до НАТО та його гарантій безпеки.

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Безглузде самообмеження

Європейці бачать перспективу опинитися перед обличчям російської агресії, без американської "парасольки" та 5 статті НАТО.

Вони провели 50 років в дискусії щодо створення європейської армії. Проте наразі дійшли до висновку, і про це говорив Еммануель Макрон, що в Європі є єдина боєздатна армія – українська. Ця армія стримує "орду", що рветься до Європи. Лідери європейських країн мають надати Україні всю можливу допомогу,

– зазначив російський публіцист.

Макрон також зробив важливу заяву, наголосивши, що французькі та британські військові вже присутні в Україні. Вони беруть участь в операціях з ракетами Storm Shadow та SCALP-EG.

Це важливий психологічний крок – він кинув виклик Владіміру Путіну. Також він психологічно підготував європейське суспільство до важливого висновку: якщо французькі та британські військові допомагають в запусках ракет, то чому вони не можуть допомогти Україні у використанні літаків НАТО,

– наголосив він.

Коли Макрон говорить про "червоні лінії", можна продовжити його логіку: найшкідливіша "червона лінія" партнерів України – це очікування західних літаків. При цьому є умова, щоб за їхніми штурвалами обов'язково сиділи саме українські льотчики.

"Це безглузде самообмеження. На Заході зможуть підготувати щонайбільше кілька десятків льотчиків на літаках НАТО, а Україні потрібні злагоджені ескадрильї – французькі, британські, шведські. Саме це дуже ефективно вирішує результат війни", – зауважив Андрій Піонтковський.

Надання Україні літаків F-16: що відомо

Глава МЗС України Дмитро Кулеба зазначив, що відповідно до плану, перші винищувачі F-16 мають з'явитися в Україні влітку 2024 року. Він додав, що наразі є потреба у ще більшій кількості тренувань пілотів, інженерів і технічного персоналу. Перехід української військової авіації від літаків радянського типу до літаків західного типу "вимагає серйозних змін" в освіті, логістиці, філософії повітряного бою тощо.

Також видання The New York Times стверджує, що Україна за прогнозами має отримати F-16 у липні 2024-го. Літаки вже готові, проте триває тренування українських пілотів. Зокрема вони мають пройти підготовку у навчальному центрі в Румунії.

Водночас навчання перших 10 українських льотчиків пройшли у Великій Британії. Вони отримали знання та навички з базової льотної, наземної і мовної підготовки. Після цього пілоти пройдуть навчання у французьких Військово-повітряних силах. А потім почнеться тренування на західних винищувачах F-16.