Чего боится Европа: Пионтковский проанализировал главные заявления Макрона

Помощь Украине со стороны США пока поставлена на паузу. В то же время руку помощи нашей стране протягивает Европа. Заявления Эммануэля Макрона в поддержку Киева свидетельствуют о его намерении продолжать противостоять российской агрессии.

Российский публицист из США Андрей Пионтковский сказал 24 Каналу, что сейчас все надежды Украины связаны с европейскими странами. Они увидели большую угрозу в перспективе возможного возвращения к власти Дональда Трампа. Экс-президент США не только ненавидит Украину, но и негативно относится к НАТО и его гарантиям безопасности.

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Бессмысленное самоограничение

Европейцы видят перспективу оказаться перед лицом российской агрессии, без американского "зонтика" и 5 статьи НАТО.

Они провели 50 лет в дискуссии о создании европейской армии. Однако сейчас пришли к выводу, и об этом говорил Эммануэль Макрон, что в Европе есть единственная боеспособная армия – украинская. Эта армия сдерживает "орду", рвущуюся в Европу. Лидеры европейских стран должны предоставить Украине всю возможную помощь,

– отметил российский публицист.

Макрон также сделал важное заявление, отметив, что французские и британские военные уже присутствуют в Украине. Они участвуют в операциях с ракетами Storm Shadow и SCALP-EG.

Это важный психологический шаг – он бросил вызов Владимиру Путину. Также он психологически подготовил европейское общество к важному выводу: если французские и британские военные помогают в запусках ракет, то почему они не могут помочь Украине в использовании самолетов НАТО,

– подчеркнул он.

Когда Макрон говорит о "красных линиях", можно продолжить его логику: самая вредная "красная линия" партнеров Украины – это ожидание западных самолетов. При этом есть условие, чтобы за их штурвалами обязательно сидели именно украинские летчики.

"Это бессмысленное самоограничение. На Западе смогут подготовить максимум несколько десятков летчиков на самолетах НАТО, а Украине нужны слаженные эскадрильи – французские, британские, шведские. Именно это очень эффективно решает исход войны", – отметил Андрей Пионтковский.

Предоставление Украине самолетов F-16: что известно

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что в соответствии с планом, первые истребители F-16 должны появиться в Украине летом 2024 года. Он добавил, что сейчас есть потребность в еще большем количестве тренировок пилотов, инженеров и технического персонала. Переход украинской военной авиации от самолетов советского типа к самолетам западного типа "требует серьезных изменений" в образовании, логистике, философии воздушного боя и тому подобное.

Также издание The New York Times утверждает, что Украина по прогнозам должна получить F-16 в июле 2024-го. Самолеты уже готовы, однако продолжается тренировка украинских пилотов. В частности они должны пройти подготовку в учебном центре в Румынии.

В то же время обучение первых 10 украинских летчиков прошли в Великобритании. Они получили знания и навыки по базовой летной, наземной и языковой подготовке. После этого пилоты пройдут обучение во французских Военно-воздушных силах. А затем начнется тренировка на западных истребителях F-16.