Российский публицист из США Андрей Пионтковский сказал 24 Каналу, что сейчас все надежды Украины связаны с европейскими странами. Они увидели большую угрозу в перспективе возможного возвращения к власти Дональда Трампа. Экс-президент США не только ненавидит Украину, но и негативно относится к НАТО и его гарантиям безопасности.

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Бессмысленное самоограничение

Европейцы видят перспективу оказаться перед лицом российской агрессии, без американского "зонтика" и 5 статьи НАТО.

Они провели 50 лет в дискуссии о создании европейской армии. Однако сейчас пришли к выводу, и об этом говорил Эммануэль Макрон, что в Европе есть единственная боеспособная армия – украинская. Эта армия сдерживает "орду", рвущуюся в Европу. Лидеры европейских стран должны предоставить Украине всю возможную помощь,

– отметил российский публицист.

Макрон также сделал важное заявление, отметив, что французские и британские военные уже присутствуют в Украине. Они участвуют в операциях с ракетами Storm Shadow и SCALP-EG.

Это важный психологический шаг – он бросил вызов Владимиру Путину. Также он психологически подготовил европейское общество к важному выводу: если французские и британские военные помогают в запусках ракет, то почему они не могут помочь Украине в использовании самолетов НАТО,

– подчеркнул он.

Когда Макрон говорит о "красных линиях", можно продолжить его логику: самая вредная "красная линия" партнеров Украины – это ожидание западных самолетов. При этом есть условие, чтобы за их штурвалами обязательно сидели именно украинские летчики.

"Это бессмысленное самоограничение. На Западе смогут подготовить максимум несколько десятков летчиков на самолетах НАТО, а Украине нужны слаженные эскадрильи – французские, британские, шведские. Именно это очень эффективно решает исход войны", – отметил Андрей Пионтковский.

Обратите внимание! Заявление президента Франции о возможном введении французских войск на территорию Украины вызвало бурную реакцию в мире. Также Макрон отметил, что "те, кто ставит определенные "ограничения" на поддержку Украины, "выбирают поражение". По его словам, если ситуация на фронте ухудшится, Франция готова приложить усилия, чтобы "Россия никогда не победила".

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