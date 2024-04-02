Російський публіцист зі США Андрій Піонтковський сказав 24 Каналу, що наразі всі надії України пов'язані з європейськими країнами. Вони побачили велику загрозу в перспективі можливого повернення до влади Дональда Трампа. Експрезидент США не тільки ненавидить Україну, але й негативно ставиться до НАТО та його гарантій безпеки.
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Безглузде самообмеження
Європейці бачать перспективу опинитися перед обличчям російської агресії, без американської "парасольки" та 5 статті НАТО.
Вони провели 50 років в дискусії щодо створення європейської армії. Проте наразі дійшли до висновку, і про це говорив Еммануель Макрон, що в Європі є єдина боєздатна армія – українська. Ця армія стримує "орду", що рветься до Європи. Лідери європейських країн мають надати Україні всю можливу допомогу,
– зазначив російський публіцист.
Макрон також зробив важливу заяву, наголосивши, що французькі та британські військові вже присутні в Україні. Вони беруть участь в операціях з ракетами Storm Shadow та SCALP-EG.
Це важливий психологічний крок – він кинув виклик Владіміру Путіну. Також він психологічно підготував європейське суспільство до важливого висновку: якщо французькі та британські військові допомагають в запусках ракет, то чому вони не можуть допомогти Україні у використанні літаків НАТО,
– наголосив він.
Коли Макрон говорить про "червоні лінії", можна продовжити його логіку: найшкідливіша "червона лінія" партнерів України – це очікування західних літаків. При цьому є умова, щоб за їхніми штурвалами обов'язково сиділи саме українські льотчики.
"Це безглузде самообмеження. На Заході зможуть підготувати щонайбільше кілька десятків льотчиків на літаках НАТО, а Україні потрібні злагоджені ескадрильї – французькі, британські, шведські. Саме це дуже ефективно вирішує результат війни", – зауважив Андрій Піонтковський.
Надання Україні літаків F-16: що відомо
Глава МЗС України Дмитро Кулеба зазначив, що відповідно до плану, перші винищувачі F-16 мають з'явитися в Україні влітку 2024 року. Він додав, що наразі є потреба у ще більшій кількості тренувань пілотів, інженерів і технічного персоналу. Перехід української військової авіації від літаків радянського типу до літаків західного типу "вимагає серйозних змін" в освіті, логістиці, філософії повітряного бою тощо.
Також видання The New York Times стверджує, що Україна за прогнозами має отримати F-16 у липні 2024-го. Літаки вже готові, проте триває тренування українських пілотів. Зокрема вони мають пройти підготовку у навчальному центрі в Румунії.
- Водночас навчання перших 10 українських льотчиків пройшли у Великій Британії. Вони отримали знання та навички з базової льотної, наземної і мовної підготовки. Після цього пілоти пройдуть навчання у французьких Військово-повітряних силах. А потім почнеться тренування на західних винищувачах F-16.