Російський публіцист зі США Андрій Піонтковський сказав 24 Каналу, що наразі всі надії України пов'язані з європейськими країнами. Вони побачили велику загрозу в перспективі можливого повернення до влади Дональда Трампа. Експрезидент США не тільки ненавидить Україну, але й негативно ставиться до НАТО та його гарантій безпеки.

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Безглузде самообмеження

Європейці бачать перспективу опинитися перед обличчям російської агресії, без американської "парасольки" та 5 статті НАТО.

Вони провели 50 років в дискусії щодо створення європейської армії. Проте наразі дійшли до висновку, і про це говорив Еммануель Макрон, що в Європі є єдина боєздатна армія – українська. Ця армія стримує "орду", що рветься до Європи. Лідери європейських країн мають надати Україні всю можливу допомогу,

– зазначив російський публіцист.

Макрон також зробив важливу заяву, наголосивши, що французькі та британські військові вже присутні в Україні. Вони беруть участь в операціях з ракетами Storm Shadow та SCALP-EG.

Це важливий психологічний крок – він кинув виклик Владіміру Путіну. Також він психологічно підготував європейське суспільство до важливого висновку: якщо французькі та британські військові допомагають в запусках ракет, то чому вони не можуть допомогти Україні у використанні літаків НАТО,

– наголосив він.

Коли Макрон говорить про "червоні лінії", можна продовжити його логіку: найшкідливіша "червона лінія" партнерів України – це очікування західних літаків. При цьому є умова, щоб за їхніми штурвалами обов'язково сиділи саме українські льотчики.

"Це безглузде самообмеження. На Заході зможуть підготувати щонайбільше кілька десятків льотчиків на літаках НАТО, а Україні потрібні злагоджені ескадрильї – французькі, британські, шведські. Саме це дуже ефективно вирішує результат війни", – зауважив Андрій Піонтковський.

Зверніть увагу! Заява президента Франції щодо можливого введення французьких військ на територію України викликала бурхливу реакцію у світі. Також Макрон наголосив, що "ті, хто ставить певні "обмеження" на підтримку України, "обирають поразку". За його словами, якщо ситуація на фронті погіршиться, Франція готова докласти зусиль, щоб "Росія ніколи не перемогла".

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