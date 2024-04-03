Макрон хотів підштовхнути Захід до жорсткішого підходу до Путіна, – The Wall Street Journ

Президент Франції Еммануель Макрон спонукає світових лідерів до більш жорсткої позиції щодо російського президента Владіміра Путіна. Зокрема, він провів низку важливих розмов.

Емманюель Макрон поговорив з президентом США Джо Байденом і канцлером Німеччини Олафом Шольцом у лютому, щоб переконати їх змінити стратегію Заходу у війні Росії проти України. Він також здивував світ заявою про готовність відправити війська НАТО до нашої держави.

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Макрон хотів надіслати послання Путіна

Макрон вважає, що західні країни мають зайняти позицію стратегічної невизначеності щодо Росії. Це дало б змогу розглядати всі варіанти розвитку подій, зокрема, військові.

Водночас це протилежна позиція щодо тієї, яку Білий дім займав від початку повномасштабної війни. Підхід Вашингтона був спрямований на уникнення дій, які могли б спровокувати Москву і призвести до ескалації конфлікту. Натомість Макрон пропонував припинити прямо транслювати свої "червоні лінії" та змусити Росію перебувати у невизначеності.

Посадовці, які забажали залишитись анонімними, розповіли, що і Байден, і Шольц виступили проти цієї ідеї. Вони побоювались, що це призведе до ескалації та розділить союзників.

Макрон телефонував Байдену і Шольцу, щоб повідомити їм, що хоче використати саміт у Парижі для того для того, щоб надіслати послання Путіну. Макрон сказав, що захід повинен перестати ігнорувати військовий варіант, тож він планує представити новий підхід після саміту.

Питання реакції

Шольц пояснив йому, що лідери інших країн будуть вимушені відкинути його позицію. Він наполегливо рекомендував Макрону не робити цього кроку. На його думку, це може породити відчуття роз'єднаності серед союзників.

Перспектива присутності західного персоналу в Україні – чи то цивільного, чи то військового – порушила гостре питання про те, як союзники повинні реагувати, якщо хтось із західних військових загине в результаті російського удару.

За словами посадовця США, у Білому домі були стурбовані цим, адже удар по контингенту західних військових в Україні могла б втягнути Францію чи іншу країну у війну.

Натомість Макрон сказав союзникам, що не буде необхідності залучати НАТО або США, якщо Росія націлиться на французькі війська. Франція зазнавала втрат у військових кампаніях в Африці та не зверталась за допомогою до союзників.

Момент істини

Напруга досягла максимуму, коли глава словацького уряду Роберт Фіцо, Шольц, помічник держсекретаря США у справах Європи і Євразії Джеймс О'Браєн та інші лідери прибули до Єлисейського палацу 26 лютого. Макрон поділився своїми думками стосвно необхідності змінити стратегію.

Шольц та лідери інших країн ввічливо відкинули цю позицію.

Попри переважну опозицію на саміті, Макрон все ж у розмові з журналістами заявив про те, що хоча консенсусу з приводу відправки військ немає, адже "нічого не можна виключати".

Навколо цього точились суперечки, але Макрон відмовився відступити, наполягаючи на тому, що його заяви були добре продумані, але також підкресливши, що Франція не буде слідувати "логіці ескалації" у відносинах з Москвою.

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