Росія забрала життя капітана поліції Максима Алєксєєва. Ворог обстріляв позиції дроном, внаслідок чого захисник отримав несумісні з життям травми.

Що відомо про Максима Алєксєєва?

Максим Алєксєєв був інспектором відділення вибухотехнічної служби батальйону поліції особливого призначення (стрілецький) ГУНП в Миколаївській області. Зазначається, що він виконував бойові завдання з розмінування на Донеччині.

Під час чергового завдання росіяни здійснили обстріл з FPV-дрону. Внаслідок ворожої атаки капітан поліції отримав не сумісні з життям тяжкі травми,

8 вересня 2025 року росіяни вдарили FPV-дроном поблизу населеного пункту в Краматорському районі. Максима Алексєєва евакуювали до медзакладу, де за його життя боролися лікарні. На жаль, 13 вересня стало відомо про загибель чоловіка. Йому назавжди лишилося 34.

Капітан Максим Алєесєєв загинув на війні / фото Нацполіції

У поліції розповіли, що служити в поліції Максим почав ще у 2008 році. Протягом всього часу він працював інспектором-криміналістом одного із відділень поліції Миколаєва. Кілька місяців тому долучився до лав стрілецького батальйону, щоб захищати рідну землю.

У правоохоронця залишилися 10-місячний син, дружина та батьки.

