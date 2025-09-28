27 вересня в Чернігові провели в останню путь військовослужбовця Максима Ракова. Захисник загинув 24 вересня внаслідок російського ракетного удару по полігону в Гончарівському.

У Чернігові попрощалися з Максимом Раковим

Максим Раков пішов до війська добровольцем з перших днів повномасштабного вторгнення. У Гончарівському, що на Чернігівщині, він проходив навчання.

Ми з ним зідзвонилися за годину до самого удару. Він себе не дуже добре почував, прихворів трохи. Каже: "Ми йдемо в укриття, я там посплю",

– розповіла дружина бійця Юлія.

За її словами, за годину після останньої розмови відбувся ракетний удар по полігону: жінка одразу почала хвилюватися.

Дівчат-волонтерів стала розпитувати, хто що знає. Хлопцям понаписувала, попитала, чи виходив він може з кимось на зв'язок. До ранку ми нічого не знали, а зранку хлопці зателефонували і сказали, що Макс загинув,

– поділилася Юлія.

Вона також розповіла, що до удару військовий був у Гончарівському протягом двох тижнів. Боєць розповідав, що над ними постійно літають розвідувальні дрони.

З Максимом Раковим попрощалися у Катерининському соборі Чернігова.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Максима Ракова. Вічна пам'ять!

