Загинув під час ракетного удару по полігону: в Чернігові попрощалися з Максимом Раковим
- 27 вересня в Чернігові попрощалися з військовослужбовцем Максимом Раковим, який загинув від російського ракетного удару 24 вересня.
- Максим Раков пішов до війська добровольцем з перших днів вторгнення і проходив навчання у Гончарівському.
27 вересня в Чернігові провели в останню путь військовослужбовця Максима Ракова. Захисник загинув 24 вересня внаслідок російського ракетного удару по полігону в Гончарівському.
У Чернігові попрощалися з Максимом Раковим
Максим Раков пішов до війська добровольцем з перших днів повномасштабного вторгнення. У Гончарівському, що на Чернігівщині, він проходив навчання.
Ми з ним зідзвонилися за годину до самого удару. Він себе не дуже добре почував, прихворів трохи. Каже: "Ми йдемо в укриття, я там посплю",
– розповіла дружина бійця Юлія.
За її словами, за годину після останньої розмови відбувся ракетний удар по полігону: жінка одразу почала хвилюватися.
Дівчат-волонтерів стала розпитувати, хто що знає. Хлопцям понаписувала, попитала, чи виходив він може з кимось на зв'язок. До ранку ми нічого не знали, а зранку хлопці зателефонували і сказали, що Макс загинув,
– поділилася Юлія.
Вона також розповіла, що до удару військовий був у Гончарівському протягом двох тижнів. Боєць розповідав, що над ними постійно літають розвідувальні дрони.
З Максимом Раковим попрощалися у Катерининському соборі Чернігова.
Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Максима Ракова. Вічна пам'ять!
