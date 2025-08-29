Селище Малокатеринівка у Запорізькому районі майже повністю зруйноване після авіаударів російських військ. Постраждалі залишилися без житла, серед поранених – однорічний хлопчик та 70-річний чоловік.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на голову Кушугумської громади Запорізького району Володимира Сосуновського.

Малокатеринівка зруйнована на 80% через удари росіян

Селище Малокатеринівка у Запорізькому районі зазнало масштабних руйнувань після ударів російських військ. Майже повністю знищене житло, люди залишилися без даху над головою і благають про допомогу.

За словами Володимира Сосуновського, в ніч на 29 серпня росіяни завдали чотири авіаційні удари по селищу.

Малокатеринівка у Запорізькому районі після атак Росії: дивитися відео

Внаслідок атаки постраждали мирні мешканці. Серед поранених – однорічний хлопчик, якому медики надали всю необхідну допомогу, а також 70-річний чоловік, який отримав травми.

Сьогодні селище Малокатеринівка зазнало страшних руйнувань – знищено близько 80% житлового фонду. Люди залишилися без даху над головою, вони не мають де жити та благають про допомогу,

– зазначив Сосуновський.

Місцева громада наразі намагається організувати тимчасове житло для постраждалих. Влада закликає небайдужих підтримати мешканців селища, які втратили свої домівки через ворожі удари.

Що відомо про ситуацію на Запоріжжі?