Майже все знищено: росіяни перетворили селище у Запорізькій області на руїни
- Селище Малокатеринівка у Запорізькому районі зруйноване на 80% внаслідок авіаударів російських військ, постраждали мирні жителі, включно з однорічним хлопчиком і 70-річним чоловіком.
- Місцева громада намагається організувати тимчасове житло для постраждалих, закликаючи небайдужих допомогти мешканцям, які втратили свої домівки.
Селище Малокатеринівка у Запорізькому районі майже повністю зруйноване після авіаударів російських військ. Постраждалі залишилися без житла, серед поранених – однорічний хлопчик та 70-річний чоловік.
Про це розповідає 24 Канал з посиланням на голову Кушугумської громади Запорізького району Володимира Сосуновського.
Малокатеринівка зруйнована на 80% через удари росіян
Селище Малокатеринівка у Запорізькому районі зазнало масштабних руйнувань після ударів російських військ. Майже повністю знищене житло, люди залишилися без даху над головою і благають про допомогу.
За словами Володимира Сосуновського, в ніч на 29 серпня росіяни завдали чотири авіаційні удари по селищу.
Внаслідок атаки постраждали мирні мешканці. Серед поранених – однорічний хлопчик, якому медики надали всю необхідну допомогу, а також 70-річний чоловік, який отримав травми.
Сьогодні селище Малокатеринівка зазнало страшних руйнувань – знищено близько 80% житлового фонду. Люди залишилися без даху над головою, вони не мають де жити та благають про допомогу,
– зазначив Сосуновський.
Місцева громада наразі намагається організувати тимчасове житло для постраждалих. Влада закликає небайдужих підтримати мешканців селища, які втратили свої домівки через ворожі удари.
Що відомо про ситуацію на Запоріжжі?
- Росія 28 серпня атакувала Запоріжжя, завдавши удару по підприємству, що спричинило пожежу.
- На Запорізькому напрямку знищено російську важку вогнеметну систему ТОС-1 "Солнцепьок". Знищення відбулося завдяки злагодженій роботі екіпажів БпАК, розвідників роти розвідки та взводу розвідки і коригування, повідомляють Сили оборони Півдня.
- Наразі Запорізький напрямок залишається небезпечним, оскільки росіяни накопичують там свої десантні сили й це угруповання в них достатньо велике.