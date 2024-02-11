Діти – одночасно суб'єкт і об'єкт російської пропаганди: як окупанти знущаються з маріупольців
В окупованому Маріуполі життя місцевих є нестерпним не тільки в економічному плані та на побутовому рівні. Також жителі перебувають під постійним тиском російської пропаганди.
Для пропагандистів мішенню є насамперед діти, на яких і спрямований основний інформаційний потік. Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, зазначивши, що в школі дітям нав'язують пропаганду, яка через них впливає на дорослих.
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Моніторять дітей в інтернеті
Він розповів, що в школах проводять уроки, присвячені виключно Владіміру Путіну. Проте діти свідомі, адже після уроки вони сфотографувалися з табличками, на яких було написано "стоп Путін".
Наші діти борються і самі по собі. Росіяни ж це роблять для того, щоб виростити з них не просто росіян, а їх використовують як суб'єкт як об'єкт пропаганди одночасно,
– наголосив Андрущенко.
Росіяни не просто перенавчають дітей. Через дітей вони перенавчають дорослих, оскільки діти приходять додому та розповідають батькам те, про що дізнались в школі.
Наближається 23 лютого, "день народження" окупаційної армії. Зокрема в Маріуполі до цього "свята" дуже готуються. Діти вчать пісні, вірші, їм розповідають, що як треба "дякувати" російському воїну за те, що він знищив їх життя.
З цим діти приходять додому і вчать пісні та вірші вже разом з батьками. А дорослі розуміють, якщо почнуть переконувати дитину в іншому та розповідати правду, то вона може потім в школі вчителю про це розповісти. Зрозуміло, чим все це може закінчитися для батьків,
– зазначив радник міського голови Маріуполя.
Крім того, росіяни жорстко посилили контроль за дітьми в інтернеті. Є факти, коли дітей відраховували зі школи за те, що вони залишали не дуже приємні коментарі щодо своїх вчителів. Під пресинг потрапляли навіть діти з проросійських сімей. Після цього батькам, напевно, доведеться шукати нове місце життя, щоб дитина пішла в іншу школу.
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- Одне з болючих питань місцевих жителів – привласнення окупантами чужого майна. 19 січня 2024 року окупаційним районним адміністраціям Маріуполя було доведено норматив, відповідно до якого щотижня не менше 130 квартир або будинків, придатних для житла, потрібно визнавати такими, що не мають хазяїв.
- Це пов'язано з тим, що наприкінці лютого, напередодні так званих президентських виборів, Путін має оголосити старт іпотеки для Маріуполя. Все це житло буде передано під цю іпотечну програму. В місті очікують російського буму викупу житла, і всі передумови для того є.
- Йдеться не лише про квартири, власники яких загинули або перебувають в евакуації. Є такі, за словами Андрущенко, хто пише у ФСБ донос, мовляв, в квартирі мешкає проукраїнська родина. Ця родина потім може зникнути, а квартиру переписують на когось іншого.
- Також в Маріуполі продають напівзруйновані квартири, власники яких "втекли від обстрілів". Окупантам пропонують придбати таке житло за "вигідною" ціною та рекламують, що згодом ці квартири будуть коштувати значно дорожче.