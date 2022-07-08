Наслідки окупації: у Маріуполі зросла смертність людей з природних причин

Поблизу Маріуполя днями виявили масове поховання людей. Окупанти вивозять тіла маріупольців, які виявляють під завалами будинків. Проте у місті зросла також смертність людей з природних причин.

Про це 24 каналу розповів радник мера Маріуполя Петро Андрущенко. Він каже, що майже вдвічі збільшилася братська могила біля Маріуполя, де ховають тіла, знайдені під завалами, проте, це не єдина причина.

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За його словами, є ще одна важлива причина – місцева влада фіксує збільшення рівня смертності у Маріуполі з природних причин.

У порівнянні з довоєнним періодом, 24 лютого, це збільшення у чотири рази. Якщо до війни в місті щодня помирало від природних причин близько 25 людей, то зараз цифри ті самі, хоча населення Маріуполя зменшилося щонайменше вчетверо,

– пояснив Андрющенко.

Він підрахував, що в середньому за півтора-два місяці через це вже загинуло не менше 2 тисяч маріупольців.

Радник мера каже, що основна причина – це вже не бомби, але це точно наслідки російської окупації.

Бо відсутність працюючої медичної системи, лікарів, відсутність специфічних ліків та й загалом ситуація, в якій виживають місцеві – без води, з браком їжі – то стає зрозуміло, чому смертність зростає,

– зауважив він.

Андрющенко наголосив, що смертність у Маріуполі буде зростати, це не останній "стрибок". Бо попереду ще спека і це теж забере життя людей.

"Почнеться мор риби, яку будуть їсти голодні люди, то наслідки зрозумілі – отруєння, інфекційні хвороби, дизентерія, все це буде забирати життя маріупольці. І боротися з цим неможливо", – відповів він.

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До слова, раніше Андрющенко повідомляв, що у Маріуполі щодня по 10 – 15 людей звертаються із симптомами холери чи дизентерії. Вони скаржаться на діарею, блювоту та головний біль.

Загалом гуманітарна ситуація у Маріуполі не покращується та залишається далеко за позначкою гуманітарної катастрофи. Ситуація з питною водою – дуже складна, частина міста відрізана від водопостачання.