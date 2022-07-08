Масові поховання у селищі біля Маріуполя збільшились удвічі

Відповідні зміни показав супутник Planet Labs. Станом на 29 червня біля Старого Криму продовжили фіксувати техніку, якою російські загарбники викопують траншеї на кладовищі.

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Петро Андрющенко – радник міського голови Маріуполя – повідомив, що під завалами кожної багатоповерхівки, яку зруйнували росіяни, можуть перебувати до сотні загиблих.

Вони (росіяни – 24 канал) почали масово розбирати завали, "пригнали" своє так зване "МНС", а там, що не будинок – то могильник,

– заявив Андрющенко.

Тіла вбитих українців везуть до Старого Криму. Там людей просто кидають у викопаний рів.

нелюди-окупанти також пропонують поховання загиблого в окремій могилі. За це вбивці вимагають близько 20 тисяч гривень. Навіть якщо маріупольці платять гроші, на поховання все одно доводиться чекати до 2 тижнів. Деревину для трун везуть з раніше окупованої території Донеччини.



Фото супутника 8 травня 2022 року / "Схеми"

Фото супутника 29 червня 2022 року / "Схеми"

У Маріуполі знайшли нову братську могилу

У липні 2022 року Андрющенко повідомив, що під завалами на Лівобережжі міста виявили ще одну братську могилу. Вона розташована на вулиці Київській. Там поховали понад 100 місцевих жителів. Про перепоховання не мовиться. Люди фактично живуть у склепах.

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