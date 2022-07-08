Массовые захоронения в поселке возле Мариуполя увеличились вдвое

Соответствующие изменения показал спутник Planet Labs. По состоянию на 29 июня возле Старого Крыма продолжили фиксировать технику, которой российские захватчики выкапывают траншеи на кладбище.

Заметьте Из-под завалов уже никого не достают: оккупанты собираются взрывать дома в Мариуполе

Петр Андрющенко – советник городского головы Мариуполя – сообщил, что под завалами каждой многоэтажки, разрушенной россиянами, могут находиться до сотни погибших.

Они (россияне – 24 канал) начали массово разбирать завалы, "пригнали" свое так называемое "МЧС", а там, что ни дом – это могильник,

– заявил Андрющенко.

Тела убитых украинцев везут в Старый Крым. Там людей просто бросают в выкопанный ров.

Изверги-оккупанты также предлагают захоронение погибшего в отдельной могиле. За это убийцы требуют около 20 тысяч гривен. Даже если мариупольцы платят деньги, похорон все равно приходится ждать до 2 недель. Древесину для гробов везут с ранее оккупированной территории Донбасса.



Фото спутника 8 мая 2022 года / "Схемы"

Фото спутника 29 июня 2022 года / "Схемы"

В Мариуполе обнаружили новую братскую могилу

В июле 2022 года Андрющенко сообщил, что под завалами на Левобережье города обнаружили еще одну братскую могилу. Она находится на улице Киевской. Там похоронили более 100 местных жителей. О перезахоронении не говорится. Люди фактически живут в подвалах.

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