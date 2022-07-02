Об этом 2 июля в эфире национального телемарафона рассказал советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко, информирует 24 канал.

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Россияне не планируют перезахоронять тела мариупольцев

По словам Андрющенко, сейчас наши люди проверяют, что происходит рядом с разрушенными домами: эксгумировали ли людей, достали ли из-под завалов или спрятали. Он отмечает, что в первую очередь обращают внимание на здания, которые находятся рядом с местами, где проходит разбор завалов.

На самом деле никто никого не достает из-под завалов по понятным причинам. Потому что, например, на Киевской улице люди находятся с конца февраля. Это Левобережный район – то, что было под атакой с первых дней войны. Поэтому просто разбирают, выносят тела вместе с завалами,

– отметил советник мэра.

Он подчеркнул: из их анонсов понятно, что сейчас оккупанты будут взрывать разрушенные дома, а все тела начнут выбрасывать вместе со строительным мусором.

По мнению Андрющенко, вряд ли это связано с желанием скрыть военные преступления, ведь весь Мариуполь сегодня является большим свидетельством зверств россиян. Однако у власти захватчика есть другая цель – создать крупный медийный продукт внутреннего потребления, в первую очередь для россиян и украинцев, которые находятся на временно оккупированных территориях.

В Мариуполе нашли новую братскую могилу

Обнаруженная братская могила образовалась под завалами на Левобережье города. Расположена она на улице Киевской, 53. По словам Андрющенко, говорится о более чем 100 телах. Оккупанты разбирают завалы рядом, однако о перезахоронении речь не идет.

Заместитель советника рассказал, что еще одно массовое захоронение, которое должно быть временным, находится в Центральном районе, на улице Котляревского, 8а.

Оккупанты собирают информацию о местном населении

Ради сбора информации российские захватчики начали прием заявок от жителей, чье имущество получило разрушения в результате войны. Жители Мариуполя должны представлять форму для возмещения уничтоженного имущества. Если же оно не подлежит восстановлению, то в заявлении есть обязательная графа – в ней оккупанты заставляют заполнять, что виновниками разрушений являются ВСУ, которые обстреливали Мариуполь.

Кроме того, захватчики требуют от заявителей указать всех, кто является владельцем жилища, кто зарегистрирован там и где эти люди находятся сейчас.

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