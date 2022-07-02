Про це 2 липня в ефірі національного телемарафону розповів радник міського голови міста Маріуполя Петро Андрющенко, інформує 24 канал.

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Росіяни не планують перепоховувати тіла маріупольців

За словами Андрющенка, зараз наші люди перевіряють, що відбувається поруч зі зруйнованими будинками: чи ексгумували людей, чи дістали з-під завалів, чи переховали. Він наголошує, що в першу чергу звертають увагу на ті будівлі, які знаходяться біля місць, де триває розбір завалів.

Насправді ніхто нікого не дістає з-під завалів зі зрозумілих причин. Бо, приміром, на Київській вулиці люди знаходяться з кінця лютого. Це Лівобережний район – те, що було під атакою з перших днів війни. Тому просто розбирають, виносять тіла разом з завалами,

– зазначив радник мера.

Він наголосив: з анонсів загарбників зрозуміло, що зараз вони почнуть підривати зруйновані будинки, а всі тіла будуть викидати разом із будівельним сміттям.

На думку Андрющенка, навряд чи це пов'язано з бажанням приховати військовий злочин, адже весь Маріуполь сьогодні є великим свідченням звірств росіян. Натомість влада загарбника має іншу мету – створити великий медійний продукт внутрішнього споживання, в першу чергу для росіян та українців, які перебувають на тимчасово окупованих територіях.

У Маріуполі знайшли нову братську могилу

Нововиявлена братська могила утворилася під завалами на Лівобережжі міста. Розташована вона на вулиці Київській, 53. За словами Андрющенка, мовиться про більш як 100 тіл. Окупанти розбирають завали поруч, проте про перепоховання не йдеться.

Заступник радника розповів, що ще одне масове поховання, яке мало бути тимчасовим, знаходиться у Центральному районі, на вулиці Котляревського, 8а.

Окупанти збирають інформацію про місцеве населення

Задля збору інформації російські загарбники почали прийом заявок від мешканців, чиє майно зазнало руйнувань внаслідок війни. Мешканці Маріуполя повинні подавати форму на відшкодування понищеного майна. Якщо ж воно не підлягає відбудові, то в заяві є обов'язкова графа – у ній окупанти змушують заповнювати, що винуватцями руйнувань є ЗСУ, які обстрілювали Маріуполь.

Крім того, загарбники вимагають від заявників вказати усіх, хто є власником помешкання, хто зареєстрований там та де ці люди перебувають зараз.

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