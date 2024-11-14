Чого чекати Україні від нових держсекретаря США і глави Пентагону

Новообраний президент США Дональд Трамп формує команду, яка працюватиме з ним у найближчі роки. Кандидатом на посаду держсекретаря став сенатор з Флориди Марко Рубіо, а оборонне відомство має очолити телеведучий Fox News Піт Гегсет.

Команда Трампа може вносити певний раціоналізм та конструктив, зокрема щодо України. Такою думкою з 24 Каналом поділився політолог, проректор Українського католицького університету Дмитро Шеренговський, додавши, що риторика нашої держави у спілкуванні з новими чиновниками має змінитися.

До теми Америка шокована․ Кому Трамп віддає ключові посади в США та як вони ставляться до України

Що відомо про Марка Рубіо

Цей політик є вихідцем із Куби й колись був активним критиком Трампа. Він пристрасний антикомуніст, який вбачав у комуністичному режимі та загалом у всьому, що пов'язано з Китаєм, велику загрозу.

В останні роки Марко Рубіо не раз декларував те, що Китай захоплює Латинську Америку, наголошував на потребі протистояти Сі Цзіньпіну та не робити Пекін сильнішим. Зокрема, через зміцнення співпраці цієї країни з Росією.

Але Трамп приніс свою повістку – консервативну, ізоляціоністську. На його думку, Америка має повертати силу, відвойовувати втрачене, боротися з Китаєм. На тлі цього Рубіо змінив свої позиції та став прихильником Трампа,

– зауважив Дмитро Шеренговський.

Так ми бачимо, що новообраний президент змінив порядок денний і вніс те, про що думало багато виборців. Ба більше, такої позиції почали дотримуватись чимало конгресменів, які колись критикували Трампа.

Чого очікувати від Піта Гегсета

Якщо Марко Рубіо займатиметься міжнародною політикою, то Піт Гегсет стане міністром оборони США. Він телеведучий Fox News, консерватор з дуже різкими заявами. Однак має військовий досвід, у минулому брав участь у воєнних кампаніях в Афганістані, Іраку, нагороджений державними нагородами,

Я думаю, що Гегсет тривалий час адаптовуватиметься до перебування у владній системі, адже раніше там ніколи не був. Ми побачимо якісь гучні речі, але сама система буде применшувати норов людей, які приходять з великими бажанням швидко все змінювати,

– підкреслив політолог.

Однак призначення такої людини, не прямого фахівця, свідчить про те, що оборона не є пріоритетом для Трампа. Зараз для нього важливіша економіка, боротьба з нелегалами. Він не вірить, що найближчим часом на США хтось нападатиме.

Проте в оточенні Трампа все-таки є люди, які вже досить довго перебувають у системі. Ймовірно, вони пом'якшуватимуть різні ідеї, які лунають в голові нового президента. До того ж республіканці взяли більшість у Конгресі, тому Україні доведеться найбільше працювати саме з ними.

Щодо допомоги України, ми знаємо, що Рубіо і Гегсет не є проросійськими, їхня критика надання допомоги існувала в контексті протидії демократам. Думаю, зараз ситуація все-таки зміниться, але це точно буде гра на зменшення, на контрольовану ескалацію,

– наголосив політолог.

Скоріш за все, це буде намагання знайти конфігурацію, де Сполучені Штати зможуть поволі відступити від великого фінансування України, але при цьому не нашкодити своїй зовнішній політиці.