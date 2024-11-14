Чего ждать Украине от новых госсекретаря США и главы Пентагона

Новоизбранный президент США Дональд Трамп формирует команду, которая будет работать с ним в ближайшие годы. Кандидатом на должность госсекретаря стал сенатор из Флориды Марко Рубио, а оборонное ведомство должен возглавить телеведущий Fox News Пит Хегсет.

Команда Трампа может вносить определенный рационализм и конструктив, в частности по Украине. Таким мнением с 24 Каналом поделился политолог, проректор Украинского католического университета Дмитрий Шеренговский, добавив, что риторика нашего государства в общении с новыми чиновниками должна измениться.

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Что известно о Марке Рубио

Этот политик является выходцем из Кубы и когда-то был активным критиком Трампа. Он страстный антикоммунист, который видел в коммунистическом режиме и вообще во всем, что связано с Китаем, большую угрозу.

В последние годы Марко Рубио не раз декларировал то, что Китай захватывает Латинскую Америку, подчеркивал необходимость противостоять Си Цзиньпину и не делать Пекин сильнее. В частности через укрепление сотрудничества этой страны с Россией.

Но Трамп принес свою повестку – консервативную, изоляционистскую. По его мнению, Америка должна возвращать силу, отвоевывать утраченное, бороться с Китаем. На фоне этого Рубио изменил свои позиции и стал сторонником Трампа,

– отметил Дмитрий Шеренговский.

Так мы видим, что новоизбранный президент изменил повестку дня и внес то, о чем думали многие избиратели. Более того, такой позиции начали придерживаться немало конгрессменов, которые когда-то критиковали Трампа.

Чего ожидать от Пита Хегсета

Если Марко Рубио будет заниматься международной политикой, то Пит Хегсет станет министром обороны США. Он телеведущий Fox News, консерватор с очень резкими заявлениями. Однако имеет военный опыт, в прошлом участвовал в военных кампаниях в Афганистане, Ираке, награжден государственными наградами,

Я думаю, что Хегсет длительное время будет адаптироваться к пребыванию во властной системе, ведь раньше там никогда не был. Мы увидим какие-то громкие вещи, но сама система будет умалять нрав людей, которые приходят с большими желанием быстро все менять,

– подчеркнул политолог.

Однако назначение такого человека, не прямого специалиста, свидетельствует о том, что оборона не является приоритетом для Трампа. Сейчас для него важнее экономика, борьба с нелегалами. Он не верит, что в ближайшее время на США кто-то будет нападать.

Однако в окружении Трампа все-таки есть люди, которые уже достаточно долго находятся в системе. Вероятно, они будут смягчать различные идеи, которые звучат в голове нового президента. К тому же республиканцы взяли большинство в Конгрессе, поэтому Украине придется больше всего работать именно с ними.

Относительно помощи Украине, мы знаем, что Рубио и Хегсет не являются пророссийскими, их критика предоставления помощи существовала в контексте противодействия демократам. Думаю, сейчас ситуация все-таки изменится, но это точно будет игра на уменьшение, на контролируемую эскалацию,

– подчеркнул политолог.

Скорее всего, это будет попытка найти конфигурацию, где Соединенные Штаты смогут медленно отступить от большого финансирования Украины, но при этом не навредить своей внешней политике.