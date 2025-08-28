В ніч на 28 серпня Росія масовано атакувала Україну. Країна-агресорка запустила буквально все – "Шахеди", крилаті та балістичні ракети. Однак це точно не стало відповіддю на раніші удари українських дронів по російських НПЗ.

Таку думку в ефірі 24 Каналу озвучив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, зауваживши, що Володимиру Путіну не потрібен мотив. Йому важливо лише показати свою силу деяким країнам.

Чому Путін масовано обстріляв Україну в ніч на 28 серпня?

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" наголосив, що для Путіна приводів не треба. Це розуміють усі українці. Дуже часто після того, як Україна уразила черговий російський НПЗ люди кажуть, що тепер буде відповідь, тобто обстріл.

А коли не прилітало по НПЗ, то по нас теж ні? Прилітало. Тому причина одна – Путін хоче показати свою спроможність, що у нього є запаси і є чим бити, що у нього є аргументи,

– наголосив він.

Клочок зазначив, що частота масованих ударів по Україні зменшилась. Це є свідченням того, що в Росії або почали виготовляти менше "Шахедів" та ракет, або це є один з елементів переговорного процесу між Москвою та Вашингтоном.

Зауважте! Водночас виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло припустив, що російські масовані атаки можуть лише посилитись. На його думку, Росія може в такий спосіб спробувати компенсувати свій літній наступ на фронті.

Він додав, що Кремль обстрілює Україну, адже скоро в Пекіні буде зустріч російського диктатора та Сі Цзіньпіна. Тому Москві потрібно нагадати про свої військові спроможності.

Масована атака по Україні 28 серпня: куди саме били росіяни?