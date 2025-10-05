В ніч на 5 жовтня російські війська здійснили масовану атаку по Україні, під основним ударом був Львів. Внаслідок обстрілу в місті зафіксували пошкодження в Сихівському та Залізничному районах.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Львівське комунальне АТП 1 та Львівську Архиєпархію УГКЦ.

Читайте також Оточили Україну напівкільцем, – Повітряні сили про особливості масованої атаки 5 жовтня

Які наслідки російського удару по Львову?

Росіяни під час комбінованого удару по Україні атакували цивільну інфраструктуру, на Львів летіли ракети різних типів і безпілотники.

Директор департаменту освіти та культури Львівської міської ради Андрій Закалюк розповів, що постраждали два навчальні заклади. У школі №86 вибило 56 вікон, однак найбільше дісталося дитячому садочку №70: там пошкоджені 70 вікон, 40 пар дверей, понівечена територія та стіни.

Стіни – це те, що можна полагодити. І ми зробимо все, аби діти якомога швидше повернулися до рідних класів і груп,

– написав він.

Внаслідок обстрілу також було пошкоджено сім автобусів Львівського комунального автотранспортного підприємства №1. На щастя, серед працівників постраждалих немає.

Наразі співробітники комунальних служб вже працюють над відновленням транспорту, щоб якнайшвидше повернути його на лінії.

Під час атаки постраждали автобуси / Фото: Львівське комунальне АТП 1

Постраждав і храм Успіння Пресвятої Богородиці УГКЦ, що на вулиці Максимовича. Внаслідок вибухової хвилі у храмі повилітали вікна, осколками посічено стіни та дах будівлі.

Значних руйнувань зазнала дзвіниця – вона майже зруйнована. Також сильно постраждали похоронна каплиця та приміщення недільної школи, які розташовані на території парафії,

– повідомили у Львівській Архиєпархії УГКЦ.

Храм постраждав від осколків та вибухової хвилі / Фото: Львівська Архиєпархія УГКЦ

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.

Росія масовано атакувала Україну: що відомо?