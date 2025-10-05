У Львові внаслідок удару постраждали навчальні заклади, автобуси та храм УГКЦ
- У Львові внаслідок російської атаки пошкоджено два навчальні заклади, храм УГКЦ та сім автобусів.
- У школі №86 вибито 56 вікон, у дитячому садочку №70 пошкоджено 70 вікон і 40 дверей, а в храмі Успіння Пресвятої Богородиці повилітали вікна і значно постраждала дзвіниця.
В ніч на 5 жовтня російські війська здійснили масовану атаку по Україні, під основним ударом був Львів. Внаслідок обстрілу в місті зафіксували пошкодження в Сихівському та Залізничному районах.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Львівське комунальне АТП 1 та Львівську Архиєпархію УГКЦ.
Читайте також Оточили Україну напівкільцем, – Повітряні сили про особливості масованої атаки 5 жовтня
Які наслідки російського удару по Львову?
Росіяни під час комбінованого удару по Україні атакували цивільну інфраструктуру, на Львів летіли ракети різних типів і безпілотники.
Директор департаменту освіти та культури Львівської міської ради Андрій Закалюк розповів, що постраждали два навчальні заклади. У школі №86 вибило 56 вікон, однак найбільше дісталося дитячому садочку №70: там пошкоджені 70 вікон, 40 пар дверей, понівечена територія та стіни.
Стіни – це те, що можна полагодити. І ми зробимо все, аби діти якомога швидше повернулися до рідних класів і груп,
– написав він.
Внаслідок обстрілу також було пошкоджено сім автобусів Львівського комунального автотранспортного підприємства №1. На щастя, серед працівників постраждалих немає.
Наразі співробітники комунальних служб вже працюють над відновленням транспорту, щоб якнайшвидше повернути його на лінії.
Під час атаки постраждали автобуси / Фото: Львівське комунальне АТП 1
Постраждав і храм Успіння Пресвятої Богородиці УГКЦ, що на вулиці Максимовича. Внаслідок вибухової хвилі у храмі повилітали вікна, осколками посічено стіни та дах будівлі.
Значних руйнувань зазнала дзвіниця – вона майже зруйнована. Також сильно постраждали похоронна каплиця та приміщення недільної школи, які розташовані на території парафії,
– повідомили у Львівській Архиєпархії УГКЦ.
Храм постраждав від осколків та вибухової хвилі / Фото: Львівська Архиєпархія УГКЦ
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.
Росія масовано атакувала Україну: що відомо?
У ніч проти 5 жовтня ворог запустив по Україні 549 засобів повітряного нападу. Під атакою опинилися Львівська, Івано-Франківська, Запорізька, Чернігівська, Сумська, Харківська, Херсонська, Одеська, Кіровоградська області.
Більшість засобів ураження Росія спрямувала на Захід України, зокрема на Львівщину. На місці удару в Лапаївці загинула родина з чотирьох осіб, серед них – 15-річна дівчина.
Володимир Зеленський заявив, що росіяни навіть не намагаються приховати свої справжні цілі, адже абсолютна більшість мішеней – це цивільні об'єкти та звичайна інфраструктура.