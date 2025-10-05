Російський снаряд повністю знищив приватний будинок у селищі Лапаївка, що під Львовом. Загинули чотири члени однієї родини.

На місці трагедії журналісти поспілкувалися з пані Тетяною. Жінка, ледве стримуючи сльози, розповіла, що загиблі були її ріднею, передає 24 Канал.

Дивіться також "Ще вчора люди тут вечеряли": як Лапаївка біля Львова оговтується після жахливої атаки ворога

Що відомо про загиблу у Лапаївці родину?

За її словами, у будинку загинули рідна сестра її матері та її чоловік. Також жертвами ворожого обстрілу стала родина брата. Росіяни вбили його дружину та 15-річну доньку. Самого чоловіка госпіталізували. Пані Тетяна каже, що його рятувальники знайшли першим. У якому стані її двоюрідний брат, вона не знає.

Тіла тітки та її чоловіка виявили цілими, а ось тіла братової дружини і донькі – понівечені.

Про загибель рідних пані Тетяна дізналася від куми, яка живе на сусідній вулиці. Вона прибігла і повідомила, що було пряме попадання в їх будинок.

Це просто жах. В 21 столітті, щоб так знущались над державою. І світ дивиться. Вони чекають, щоб прилетіло до них…,

– плаче жінка, розповідаючи про втрату.

Пані Тетяна розповідає про загиблу родину: дивіться відео

Сусід загиблої родини розповів, що добре знав її.

"Знав тих людей... то нормальні люди, пенсіонери. Знайомі добрі. Всі загинули. Жінка Люба, він – Михайло", – поділився чоловік. Син Віталій, каже він, невідомо, чи зможе вижити.

Які наслідки атаки на Україну 5 жовтня?