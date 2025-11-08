Росія змінила тактику: Ігнат вказав на цікаву деталь масованої атаки

У ніч проти 8 листопада ворог завдав чергового комбінованого удару по Україні. Окупанти випустили понад 500 дронів і ракет. Особливістю цієї атаки стали масштаби використання противником одного із видів озброєння.

Росіяни почали більш масовано застосовувати балістичні та аеробалістичні ракети. На цьому наголосив начальник управління комунікації командування Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі "Київ24", передає 24 Канал.

У чому особливість удару по Україні 8 листопада?

За словами Ігната, уночі по Україні запустили 45 ракет різних типів. З них – 32 ракети, які атакували наші міста по балістичній траєкторії. Йдеться про балістику наземного базування – це 25 "Іскандер-М"/ KN-23 – та балістику повітряного базування – 7 "Кинджалів".

Полковник вказав на те, що Росія використала більше балістичних ракет, ніж крилатих. Ворог зробив ставку на те, що перші летять швидше, і їх важче перехопити.

Офіцер також додав, що противник застосував крилаті ракети різного базування – і наземного – 10 "Іскандерів-К" і морського – 3 "Калібри".

Крім того, Україну масовано атакували дрони. Окупанти випустили понад 450 безпілотників.

До слова, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан в ефірі 24 Каналу звернув увагу, що переважна більшість ударів припала на Лівобережжя, частину східної та центральної України. Тому у противника не було потреби використовувати далекобійні ракети Х-101 з "тушок".

Які наслідки масованої атаки на Україну 8 листопада?