У ніч проти 1 жовтня російська армія масовано атакувала Харківську область. Унаслідок удару по Харкову та Чугуївському району сталися пожежі та постраждали люди.

Про це пише 24 Канал з посиланням на міського голову Харкова Ігоря Терехова та начальника ОВА Олега Синєгубова.

Що відомо про обстріл Харківщини?

Ворог вночі запустив по Харківській області балістичні ракети та КАБи. Одразу у двох громадах рятувальники долають наслідки пожежі.

Найбільше під час атаки постраждали Київський та Салтівський райони Харкова. На місцях, де виникли пожежі, працюють підрозділи ДСНС, піротехніки, психологи, кінологи та добровільні вогнеборці.

О 03:58 Ігор Терехов повідомив, що в місті постраждали шестеро людей. П'ятеро з них – 41-річна та 80-річна жінки, 34-річний, 25-річний та 27-річний чоловіки отримали серйозні вибухові травми та госпіталізовані до лікарні. 21-річному чоловікові медики допомогли на місці. Один з постраждалих є поліціянтом.

Як зазначають рятувальники ДСНС, у Київському районі пожежі після ворожої атаки охопили 2 800 квадратних метрів. Там палали торгівельні павільйони на площі. У Салтівському районі руйнувань зазнав житловий будинок, а також горіли гаражів на площі 350 квадратних метрів.

Наслідки атаки на Харків 1 жовтня / Фото ДСНС України та Харківської ОВА

Поліція Харківської області почала досудові розслідування щодо нових воєнних злочинів Росії.

