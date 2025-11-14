У Повітряних силах розповіли, де найбільша кількість влучань внаслідок атаки

Україну 14 листопада масовано обстріляла Росія дронами та ракетами. Пошкодження зафіксовані на 44 локаціях.

Про це в етері телемарафону повідомив Начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає 24 Канал.

Дивіться також Росія атакувала Київ усіма засобами повітряного нападу: що відомо про наслідки та постраждалих

Що кажуть в Повітряних силах про атаку?

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що наслідки російського удару фіксують у кількох областях України. За словами Юрія Ігната, 14 листопада відомо про пошкодження на понад 40 локаціях.

Загалом маємо ушкодження, збитки маються на увазі, на 44 локаціях території країни. Переважна більшість це Київщина – 28 локацій,

– розповіли в ПС ЗСУ.

Ігнат зауважив, що наслідки спричинені як через падіння уламків, так і від прямих влучань.

За його словами, під атакою були Одеська, Харківська та Дніпропетровська області, де також є наслідки нічного терору.

Атака по Україні: коротко про наслідки